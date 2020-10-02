Важливі і нові справи ми зазвичай відкладаємо на початок тижня або місяця. Однак не завжди перші числа — це гарантія успіху. Місячний календар підкаже, які дати і числа найкраще підійдуть у кожному місяці для вигідних угод, великих покупок або старту проєктів. Однак жовтень 2020 року не містить сприятливих днів для успішних починань. Більше читайте в місячному календарі на жовтень 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Місячний календар вдалих днів у жовтні 2020 року

На жаль, протягом усього місяця ми будемо під впливом ретроградного руху Марса і Меркурія, тому постарайтеся не ухвалювати важливих рішень, не оформляти серйозних угод тощо. Головне ― пам’ятайте, що розпал осені — це плідний місяць для навчання і здобуття нових знань. Але точно не для кар’єрного зростання, ризику або старту бізнесу.

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Постарайтеся все найважливіше перенести на наступний місяць. Займіться доопрацюванням або плануванням. Обміркуйте більш вигідні пропозиції, з якими будете починати працювати вже в листопаді. Однак жовтень точно не послужить помічником у досягненні бажаного!

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