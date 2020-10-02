Обмірковуєте важливе рішення? Хочете дізнатися докладніше, що приготував цей день? Тоді читайте детальний астрологічний прогноз на 3 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Проявіть турботу про свою кохану людину. Відпочиньте від роботи, клопотів. Життя не складається лише з заробляння грошей. У ньому мають бути і моменти щастя.

Телець

Тельці щось задумали. Стали на новий життєвий шлях. Загалом, це хороша ідея. Але подумайте ще кілька разів: ви справді хочете йти в цьому напрямку? Зірки обіцяють кардинальні зміни. Головне, щоб ви були до них готові.

Близнюки

У Близнюків сформувалося негативне сприйняття всього, що відбувається. Пов’язано це з тим, що останнім часом вас спіткала низка проблем. Не хвилюйтеся, вони вже позаду.

Рак

Попросіть допомоги у друзів, вони з радістю підуть назустріч. Ви соромитеся, хоча це даремно. Часом потрібно звернутися, щоб усе склалося спільними зусиллями якнайкраще.

Лев

Левам потрібно заспокоїтися. Зараз не час ухвалювати серйозні рішення. Відкладіть переговори, угоди, покупки на завтра, як мінімум.

Діва

Дівам потрібна мотивація. Ви стали втрачати смак життя. Здається, що нічим вас не здивувати. Але це не так. Поговоріть з близькою для вас людиною. Сьогодні піднімуться цікаві теми.

Терези

Терези звикли звинувачувати в усіх бідах себе. Ви робите це абсолютно даремно, адже є ситуації, де ви безсилі.

Скорпіон

Роль егоїста вам не личить. Годі займатися постійним самомилуванням і обстоюванням своїх інтересів. Будьте добрішими до рідних і близьких. Вони точно цього заслужили.

Стрілець

Стрільцям потрібно прислухатися до серця і його поклику. Сьогодні ваша інтуїція загострена. Робіть так, як відчуваєте.

Козеріг

Подумайте про свої клопоти. Невже це єдине, про що варто турбуватися. Ви явно не помічаєте проблеми або не хочете її помічати.

Водолій

Будьте активнішими. Не живіть у режимі ліні. Втрачаєте найпрекрасніші години і свій дорогоцінний час.

Риби

Побережіть свої нерви, вони вам ще знадобляться для вирішення більш складних ситуацій.

Читайте нас також у Viber і Telegram