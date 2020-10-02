Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

5 випуск «МастерШеф»-10: хто готує краще ― MONATIK чи Настя Каменських?

02.10.2020

Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом п’ятого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники своїми стравами довели Ектора до істерики. А що ж вони робитимуть цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.

 

Більше на тему: Зараз мені соромно, що я так зробила!

Уперше на кухні «МастерШеф» MONATIK і Настя Каменських (NK)! Зіркові гості не тільки оцінюватимуть кулінарні таланти учасників, а й на час конкурсу стануть бренд-шефами команд. Спираючись на смаки і вподобання артистів, кулінари-аматори повинні приготувати обід із тих продуктів, які є в холодильниках знаменитостей. Яка команда зможе підкорити зірок і суддів вишуканими стравами?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

Більше на тему: «МастерШеф»-10: найкращі моменти четвертого випуску

Video: 5 випуск «МастерШеф»-10: хто готує краще ― MONATIK чи Настя Каменських?

Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом п’ятого випуску 10 сезону кулінарного шоу МастерШеф.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить