Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом п’ятого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники своїми стравами довели Ектора до істерики. А що ж вони робитимуть цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.

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Уперше на кухні «МастерШеф» ― MONATIK і Настя Каменських (NK)! Зіркові гості не тільки оцінюватимуть кулінарні таланти учасників, а й на час конкурсу стануть бренд-шефами команд. Спираючись на смаки і вподобання артистів, кулінари-аматори повинні приготувати обід із тих продуктів, які є в холодильниках знаменитостей. Яка команда зможе підкорити зірок і суддів вишуканими стравами?

Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський

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Video: 5 випуск «МастерШеф»-10: хто готує краще ― MONATIK чи Настя Каменських? Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом п’ятого випуску 10 сезону кулінарного шоу МастерШеф.

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