5 випуск «МастерШеф»-10: хто готує краще ― MONATIK чи Настя Каменських?
02.10.2020
Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом п’ятого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники своїми стравами довели Ектора до істерики. А що ж вони робитимуть цього тижня? Подробиці ― далі в матеріалі.
Уперше на кухні «МастерШеф» ― MONATIK і Настя Каменських (NK)! Зіркові гості не тільки оцінюватимуть кулінарні таланти учасників, а й на час конкурсу стануть бренд-шефами команд. Спираючись на смаки і вподобання артистів, кулінари-аматори повинні приготувати обід із тих продуктів, які є в холодильниках знаменитостей. Яка команда зможе підкорити зірок і суддів вишуканими стравами?
Судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська, Володимир Ярославський