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Вихідні в жовтні 2020 року: чи будуть додаткові вихідні

01.10.2020

Скільки буде вихідних днів у жовтні 2020 року в Україні? У цьому місяці на нас чекає один додатковий вихідний — 14 жовтня. Та чи подарує жовтень нам довгоочікуваний відпочинок? Читайте в нашому матеріалі, скільки українці відпочиватимуть у жовтні.

праздники

Другий місяць осені подарує українцям один додатковий вихідний. 14 жовтня в нашій країні відзначають День захисника України. Це свято збігається з кількома пам’ятними датами: Покровою Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва.

Більше на тему: Церковні свята в жовтні 2020: календар православних свят

Вихідні в жовтні 2020 року

Загальна кількість календарних днів — 31

Робочі дні — 21

Вихідні дні — 10

Передсвяткові (скорочені на 1 годину) — 13 жовтня

Державні свята — День захисника України — 14 жовтня.

 

Серед неофіційних свят, які відзначаються в жовтні:

  • Всесвітній день усмішки — 2 жовтня 
  • Всесвітній день яйця — 9 жовтня
  • День краватки — 18 жовтня

Також варто звернути увагу на те, що в останню неділю місяця (25 жовтня) відбудеться перехід на зимовий час.

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