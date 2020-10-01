Рік Білого Сталевого Щура за китайським календарем настав ще 25 січня. Що господиня року приготувала кожному з нас? Читайте східний гороскоп на 2020 рік від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Східний гороскоп на 2020 рік – Щур

Цього року ви зможете вийти неушкодженим із будь-якої, навіть найскладнішої ситуації. Ви отримаєте кілька цікавих пропозицій по роботі. Не відмовляйтеся від них. Краще ризикніть, інакше потім будете кусати собі лікті за те, що втратили прекрасну можливість. Також Щурам варто приділити особливу увагу вивченню іноземних мов, оскільки є ймовірність частих відряджень в Європу.

Щодо особистого життя, то тут все трохи складніше. Є ризик двічі наступити на одні й ті ж граблі. Проявіть обережність і не дозволяйте вішати собі локшину на вуха. Інакше можете залишитися біля розбитого корита і в повній самотності.

Східний гороскоп на 2020 рік – Бик

У 2020 році бикам доведеться поборотися за своє місце під сонцем. Однак, якщо ви будете вірити в себе і спробуєте стати кращим, то у вас усе вийде. Зірки радять відкласти трохи грошей про запас і не витрачати їх направо і наліво. У стосунках із коханою людиною все прекрасно. Головна ваше завдання – підтримувати свою половинку. Не зайвими будуть вдалі інвестиції: купівля будинку або квартири зможуть принести дохід і ще більше зміцнять фінансове становище.

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Східний гороскоп на 2020 рік – Тигр

Щур буде прихильним до вас цього року, йому імпонують ваші сміливість і відповідальність, стійкість і витримка. До того ж ви завжди можете втілити будь-яку важливу ідею. Тож рекомендуємо підкотити рукави і працювати в поті чола. Це – ваше майбутнє. На початку року вам можуть надходити цікаві пропозиції щодо роботи. Якщо проєкт принесе вам новий досвід, радимо погодитися, оскільки це може допомогти досягти кар’єрних висот.

Східний гороскоп на 2020 рік – Кролик (Кіт)

2020 рік справді належить Кролям. Щур прихильний до вас, а, значить, будь-які починання будуть успішними. У році, що настав, вам варто бути чесним з собою і оточуючими, оскільки брехня може зіпсувати вашу репутацію, що негативно позначиться на бізнесі. Ближче до літа можуть виникнути невеликі фінансові труднощі, проте ви їх швидко здолаєте і вже восени зможете відкласти трохи про запас. Самотні Кролики цілком ймовірно зустрінуть свою другу половинку. Однак не поспішайте: нехай ваші стосунки розвиваються поступово, інакше ризикуєте все втратити.

Східний гороскоп на 2020 рік – Дракон

Щур вирішив насолити вам у цьому році. За що б не бралися Дракони, все буде складатися не надто добре. Плоди ваших зусиль поспіють нескоро. Це може позначитися на вашому емоційному стані, незважаючи на підтримку близьких. Але не варто впадати у відчай. Тільки завдяки старанням і твердій віри в себе ви все ж досягнете небувалих успіхів. Небезпечний період – осінь 2020 року. Є ризик відновлення хронічних захворювань. Тож для профілактики радимо відмовитися від шкідливих звичок і переглянути своє харчування. Інакше місяць в лікарні вам гарантований.

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Східний гороскоп на 2020 рік – Змія

Рік повинен скластися вдало, але тільки в тому випадку, якщо ви проявите кмітливість і бажання працювати. Нові знайомства можуть відкрито перед вами перспективні горизонти, але доведеться попрацювати на славу. Щур не любить ледарів і лежебок, тож крутитися вам, як білці в колесі. Зате ближче до осені ви зможете трохи розслабитися і пожинати плоди своєї власної праці де-небудь на екзотичних островах у компанії другої половинки. До речі, так, самотні Змії обзаведуться вірним другом.

Східний гороскоп на 2020 рік – Кінь

Цілком вдалий рік для того, щоб змінити своє життя на 180 градусів. Якщо ви давно мріяли про свій бізнес, саме час вкласти трохи грошенят і ризикнути. Щур прихильний до трудяг, тож ймовірність залишитися біля розбитого корита практично дорівнює нулю. Тільки обходьте гральні автомати десятою дорогою. Азарт – не ваш коник. Не варто випробовувати терпіння господаря року, інакше буде біда.

Східний гороскоп на 2020 рік – Вівця (Коза)

2020 рік обіцяє зміни на краще, якщо ви вийдете з режиму упертої кози і увімкнете компанійську овечку. Будьте відкритими до всього нового, і, можливо, у вашому житті з’явиться принц на білому коні, який подарує триповерховий замок біля моря і намисто з білих перлів. Ну а тим Кізонькам, хто давно в парі, рік Щура обіцяє відновлення пристрасті: ви заново закохаєтесь у свою другу половинку. Хіба це не чудово?

Східний гороскоп на 2020 рік – Мавпа

У 2020 році вам варто бути дуже обережними. Щур не любить поспіху, а це значить, що ви досягнете успіху тільки в тому випадку, якщо будете проявляти терпіння і не станете здаватися після першої ж невдачі. Ближче до середини року ви досягнете певної стабільності і навіть зможете втілити в реальність маленьку мрію. Тільки не загордіться, інакше Щур відвернеться від вас і другу половину року будете страждати, як великий мученик, але нічого путнього у вас не вийде.

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Східний гороскоп на 2020 рік – Півень

Представників цього знака чекає непростий рік. Півням доведеться попітніти. Але при правильно розставлених пріоритетах вам все ж вдасться досягти небувалих висот. Тільки не варто різко міняти роботу й вестися на обіцянку про захмарне багатство. Пам’ятайте: безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, тож проявіть мудрість і розсудливість. Навесні ви можете зануритися в романтику з головою. Воно і зрозуміло – до вас прийде довгоочікуване кохання!

Східний гороскоп на 2020 рік – Собака

Собака – вірний друг і соратник, який кине всі найважливіші справи заради допомоги ближньому. Ви готові зі шкіри геть вилізти, щоб догодити іншому. Однак у прагненні догодити всім і кожному не варто забувати про власні потреби. Якщо ви хочете досягти успіху, доведеться гарненько попрацювати. Напишіть план і чітко дотримуйтесь його. І не бійтеся звертатися по допомогу до людей, у яких більше досвіду і є корисні зв’язки. Їхні знання можуть вам стати в нагоді.

Східний гороскоп на 2020 рік – Свиня (Кабан)

Працьовитий Кабанчик вже заробив собі стільки жолудів, що з лишком вистачить на весь наступний рік. Однак не варто зупинятися на досягнутому. Попереду ще дуже багато справ, які вимагають вашої уваги. У стосунках із коханою людиною можуть виникнути деякі труднощі, але тільки в тому випадку, якщо ви не захочете прислухатися до порад і побажань другої половинки. Для самотніх Свинок рік принесе позитивні зміни: заміжжя або народження дітей принесуть багато щастя.

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