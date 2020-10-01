Уже завтра, 2 жовтня, о 19:00 відбудеться прем’єра серіалу «Сонячні дні». У ньому головна героїня Світлана впевнено крокує до своєї мрії стати актрисою і підкорити велику сцену. Однак заміжжя і народження дитини круто змінюють її плани. А вже через деякий час чоловік кидає її з маленькою донькою на руках. Що іще станеться в 1―4 серіях фільму «Сонячні дні»? Читайте просто зараз!

Світлана живе не своїм життям і займається не тим, чим обдарував її Бог. Вона завжди мріяла бути артисткою, має яскравий акторський талант, але працює рієлтором і продає квартири, щоб заробити гроші для сім’ї. Чоловік, якого вона зустрічає, ― списаний зневірений актор Артем Бовенко. Але саме він надихає її на неймовірний крок ― займатися тим, чим вона завжди мріяла.



Video: «Сонячні дні»: анонс 1―4 серій Уже завтра, 2 жовтня, о 19:00 відбудеться прем’єра серіалу Сонячні дні

Режисер-постановник: Олексій Морозов

Video: «Сонячні дні»: анонс 1―4 серій Уже завтра, 2 жовтня, о 19:00 відбудеться прем’єра серіалу Сонячні дні

У головних ролях: Олексій Морозов, Анна Ареф’єва, Денис Мартинов, Ольга Морозова, Сергій Дзялик.



Video: «Сонячні дні»: анонс 1―4 серій Уже завтра, 2 жовтня, о 19:00 відбудеться прем’єра серіалу Сонячні дні

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