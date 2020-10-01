Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Мій чоловік, моя жінка»: топ-5 фактів про новий серіал

01.10.2020

Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films. Її показ заплановано вже у жовтні. Читайте топ-5 фактів про новий серіал «Мій чоловік, моя жінка» просто зараз!

  1. Гостросюжетна історія. З вини Павла згорає будинок його клієнта Сергія, сам він серйозно травмується. Щоб оплатити борг і врятувати чоловіка від тюремного терміну, Віра стає сурогатною матір’ю для бездітних Олега і Тетяни. Народивши і з болем у душі віддавши дитину, вона дізнається, що Тетяна померла. Олег благає Віру стати для доньки нянею і на якийсь час переїхати до нього.
  2. Чудові актори. Головні ролі в серіалі «Мій чоловік, моя жінка» зіграли: Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Людмила Загорська, Ксенія Мішина, Павло Сова, Оксана Жданова, Катерина Гулякова, Ігор Петрусенко.
  3. Екшн і каскадери. Серіал також «зачепить» і чоловіків. Як прокоментував режисер-постановник Сергій Толкушкін: «У нас будуть масштабні екшни. Так що, сподіваємося, глядачеві не доведеться нудьгувати».
  4. Ксенія Мішина. Одну з головних ролей у серіалі «Мій чоловік, моя жінка» виконала неперевершена актриса Ксенія Мішина! За зіркою «Кріпосної» цієї осені можна буде спостерігати не тільки в серіалах і фільмах, а й у новому романтичному реаліті «Холостячка».
  5.  Відомий режисер-постановник. Над серіалом «Мій чоловік, моя жінка» працював талановитий режисер Сергій Толкушкін. У його арсеналі такі роботи як: «Найкращий чоловік», «Дівчина з персиками» і «Школа».

Більше на тему: Мій чоловік, моя жінка: коли прем’єра нового серіалу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить