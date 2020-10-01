Що приготував знакам зодіаку цей день? Як його правильно почати? Дізнайтеся більше в астрологічному прогнозі на 2 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам терміново потрібно зайнятися відновленням свого здоров’я. Менше роботи і більше турботи про себе. Прислухайтеся до самопочуття. Організм потребує уваги.

Телець

Спробуйте почати день трішки по-іншому. Це відкриє новий потік енергії. Ви зможете подивитися на все, що відбувається, під іншим кутом.

Близнюки

Близнюки, ваш дім повинен надихати. Додайте в нього яскраві нотки. Для цього не обов’язково робити ремонт. Просто нові подушки на диван, скатертину на кухню або декорації на полиці.

Рак

Раки зовсім забули про рідних. Ви загрузли у своїх справах і турботах. Так не можна. Вони живі люди і тому теж заслуговують на увагу та підтримку. А Раки звикли тільки отримувати, але натомість нічого не віддають.

Лев

Леви шукають яскравих вражень. Але в цей день зірки рекомендують залишатися вдома. Ніяких зайвих гостей, гулянок, парків. Насолоджуйтеся домашнім затишком. Побережіть здоров’я.

Діва

Поділіться зі своїм партнером усім, що так довго мучило душу. Пам’ятайте, що ви така ж людина. І до вас так само треба йти назустріч, допомагати, слухати і чути. Безумовно, ви багато робите для другої половини. Але це має бути взаємно.

Терези

Ви дуже зациклені на матеріальному аспекті. Так, це важливо, але краще зосередьтеся на особистому житті. Щось у Терезів назріває: або сварка, або розставання. Але сьогодні ще не пізно все змінити і врятувати.

Скорпіон

Ви перебуваєте в пошуку нових можливостей, і скоро це прийде у ваше життя. Відкрийтеся емоційно цьому. Приберіть усю дратівливість, злість. Нове притягається до добрих і щедрих людей.

Стрілець

Знаєте, що заспокоїть ваші нерви і дасть хороший поштовх у житті? Здивуєтеся, але це ваші батьки. Коли ви востаннє мали щиру розмову? Сміливо вирушайте в гості, сідайте за стіл і теревеньте. Це неймовірно надихне вас.

Козеріг

Козероги, більше романтики і сміливих учинків! Стали зовсім сухарем. Однак ще не пізно повернути пристрасть і яскраві побачення. Зробіть перший крок. Організуйте класний вечір самостійно.

Водолій

Водолії, класний і спокійний день вам гарантований. Просто радійте осені, родині, роботі. Дякуйте всесвіту, і він дасть вам ще більше!

Риби

Годі бути такими правильними. Ба більше, час навчитися комусь відмовляти. Ви занадто великодушні, чим користуються недоброзичливці.

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