Скоро на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 4-серійного фільму «Відпустка у сосновому лісі», виробництва IVORY films. В перший день після першої сцени знімальна група розбила традиційно тарілку. Головну роль зіграла зірка «Кріпосної» Анна Сагайдачна.

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У центрі сюжету історія двох інститутських подруг – Ольга та Алли. Колись вони разом вчилися в одному вузі, але потім втратили зв’язок. Через деякий час зовсім випадково вони виявились сусідами по котеджу для відпочинку. Багато років тому вони були закохані у викладача слов’янської філології – Валерія Синицького. З двох подруг він обрав тендітну та відкриту Ольгу. Але після смерті бабусі Оля неочікувано припинила з ним всі стосунки, і через деякий час Валерій одружився на Аллі. Минуло 10 років, Ольга вже заміжня та має сина. Вона наче і рада знову зустрітися зі старими знайомими, але їй не хочеться знову відкривати рани, які ще не до кінця затягнулися…

«Це історія про кохання та про те, що від долі не втечеш – чому бути, того не минути. Мене захопила ця історія тим, що у нас є можливість зняти два фільми: з одного боку, ми покажемо життя наших героїв зараз, а з іншого – поринемо разом з ними в період десятирічної давнини. І, сподіваюсь, нам вдасться за допомогою цього прийому розповісти непросту історію двох подруг і показати паралельні існування», – коментує режисер фільму Альона Райнер.

Зйомки пройдуть в Києві та Київській області. Прем’єра на СТБ відбудеться восени.

У головних ролях: Анна Сагайдачна, Прохор Дубравін, Анастасія Чепелюк, Костянтин Корецький, Ада Роговцева, Данило Мірешкін.

Режисер-постановник: Альона Райнер (Семенова).

Оператор-постановник: Артем Васильєв.

Автор сценарію: Марія Бек.

Продюсери: Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Олег Рогожа, Ілларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов.

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