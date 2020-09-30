Мед – джерело вітамінів не лише для всього організму, а й для шкіри. Він покращує насичення клітин киснем та живить їх. Детальніше про користь медової маски для обличчя, а також покроковий рецепт маски для обличчя з медом – в нашому матеріалі.
Маски для обличчя, до складу яких входить мед, є одними з найефективніших і корисних. Таку поживну суміш легко приготувати в домашніх умовах. Вона забезпечить шкірі зволоження, позбавить дрібних зморщок, зробить більш пружною і сяючою.
Протипоказань для такої процедури ви практично не знайдете. Єдине – чутливість до інгредієнтів, що входять до складу маски. Сьогодні ми поділимося з вами трьома рецептами медових масок для обличчя.
Маска для обличчя з медом і вівсяними пластівцями
Лише 2 інгредієнти забезпечать приголомшливий результат. Приготувати таку суміш простіше простого.
Приготування:
Відваріть 2–3 ст. л. вівсяних пластівців.
Як тільки вони охолонуть – змішайте з 1–2 ч. л. меду.
Перемішайте до однорідної консистенції і нанесіть на чисте обличчя.
За 15 хвилин змийте теплою водою.
Маска для обличчя з меду і яєць
Таку маску можна адаптувати, враховуючи ваші особливості. Якщо ви власниця жирної шкіри – підійде маска для обличчя з меду і білка.
Приготування:
Білок одного яйця збийте в піну.
Змішайте з 1 ст. л. меду і доведіть до однорідної маси.
Нанесіть на обличчя на 20 хвилин. Змийте водою.
Маска для обличчя з медом і картоплею
Ця маска усуне невеликі зморшки, зробить шкіру ніжною і гладенькою.
Приготування:
Відваріть одну картоплину.
Як тільки вона охолоне до кімнатної температури – натріть на дрібній тертці.
Додайте 1 ст. л. меду і змішайте інгредієнти до однорідної маси.
Нанесіть на обличчя на 20 хвилин, а потім – змийте водою.