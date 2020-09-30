Скільки часу потрібно приділяти дитині? Кожна мама маэ власну думку з цього приводу: хтось знаходиться поруч ыз малюком цілодобово, а для когось пару годин — норма. Героїня одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» — спортивна мама Катя Жесть практично від народження другої дочки передала її на виховання няні. Але чи так це добре? Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розповів, чому для новонародженої дитини важливо проводити багато часу поруч із мамою. Детальніше читайте в матеріалі.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов був неприємно здивований тим, що мама-кар’єристка Катя майже не приділяє уваги своїм дітям. Ба більше, старша дочка й зовсім живе з бабусею.

У Каті практично не розвинений материнський інстинкт: коли її молодша донечка заплакала, Катя, на відміну від няні, й оком не мигнула.

«Існує таке поняття, як четвертий триместр вагітності. Це перехідний період між комфортним існуванням в утробі матері і життям у великому світі поза нею. Це стрес для дитини, бо їй необхідно навчитися їсти, дихати і взагалі існувати окремо. Тому для малюка дуже важливо мати фізичний контакт із мамою. Вона повинна якомога більше тримати дитину на руках і зігрівати своїм теплом», ‒ прокоментував ситуацію Дмитро Карпачов.

У перші місяці життя між мамою і дитиною формується емоційний зв’язок. Тому, наголошує експерт, Катя повинна приділяти дитині максимум уваги. В іншому разі діти не будуть прив’язані до мами. Власне, так і сталося з її старшою дочкою, яка іноді називає Катю бабусею і не захотіла поцілувати її після розлуки. Це свідчить про те, що між донькою і мамою немає міцного емоційного зв’язку.

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