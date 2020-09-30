Початок місяця завжди особливий для тих, хто дотримується астрологічних прогнозів. Екстрасенси знають, що цей період досить наповнений енергією, яку можна правильно і ефективно використовувати. Читайте докладний гороскоп на 1 жовтня 2020 року.

Овен

Сьогодні ваша неуважність може зіграти з вами злий жарт. Постарайтеся концентруватися на своїх особистих речах і не брати з собою зайвого.

Телець

Тельці як на американських гірках. То сповнені ентузіазму, то готові залягти на дно і нічого не робити. Щоб вирівняти свій настрій, спрямуйте енергію в правильне русло. Це може бути відновлення здоров’я або процедури краси.

Близнюки

У Близнюків накопичилося багато недомовок. Ви все мовчите і тримаєте в собі. Так не можна, адже рано чи пізно образи і невдоволення дадуться взнаки, але гучним скандалом.

Рак

Ракам варто бути активнішими. Інакше ризикуєте втратити шанс, який дається досить рідко. Це стосується і роботи, і особистого життя. Не відмовляйтеся від пропозицій!

Лев

Леви чомусь стали занадто нервовими. Може, відсутність жаркого сонечка на вас так впливає? Однак не забувайте, якщо вас щось не влаштовує у власному житті, то необхідно братися за поліпшення становища самостійно.

Діва

Діви, а ви часом не помінялися місцями з Терезами? Звідки стільки сумнівів? Зараз у вашій голові лише одне запитання: чи правильно я все роблю? Не сумнівайтеся! Все йде своїм шляхом.

Терези

Терези, цей період явно ваш улюблений. Ви обожнюєте осінь, але не любите, коли щось іде не за планом. І ось 1 жовтня такий день, що справи можуть зірватися. Тому подбайте про страховку своїх сил, коштів і часу.

Скорпіон

Скорпіони, припиніть хизуватися тим, що ще не зовсім належить вам. Це погана ідея ― привласнювати чуже. Ба більше, обман рано чи пізно випливе назовні, а ви постанете в поганому світлі.

Стрілець

Звідки у вас стільки негативу? Зовсім на вас не схоже. Зірки вкрай не рекомендують сваритися і з’ясовувати стосунки. Інакше це загрожує затяжним конфліктом.

Козеріг

Козерогам явно час відпочити. Багато турбот звалилося на ваші плечі. Перестаньте брати чужі обов’язки на себе. Ви відповідаєте лише за свою роботу. Інше не важливо. Інакше ризикуєте зіпсувати нервову систему.

Водолій

Залишайтеся при своїй думці, навіть якщо на вас будуть тиснути. Ви й самі добре знаєте, що робите. Також не дозволяйте опонентові переходити на особистості. Інакше він і наступного разу не омине можливості вас зачепити.

Риби

У четвер усе буде спокійно. Гармонія і краса оточують вас. Це впливає на наповнення енергії, повірте.

Читайте нас також у Viber і Telegram