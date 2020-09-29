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Тетяна Висоцька святкує день народження

29.09.2020

Сьогодні, 29 вересня, прекрасна телеведуча програми «Вікна-новини» і ток-шоу «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька святкує день народження. Редакція сайту STB.UA вітає Тетяну і бажає подальших успіхів!

татьяна высоцкая

Тетяна працює на телебаченні з 15 років – була ведучою молодіжно-музичної програми та регіональних новин. З 1998 року після тренінгу «Інтерньюз» майже з перших ефірів стала журналісткою «Нового каналу», а згодом за сумісництвом працювала в новинах та вела медичний проєкт у прямому ефірі.

Емоційна Тетяна завжди в пошуку душевної гармонії. Улюблене заняття у вільний від роботи час – читати інтелектуальну літературу та в’язати довгими зимовими вечорами.

Таня заміжня, виховує двох дітей. Любить природу, особливо море і гори, тому намагається відпочивати із сім’єю саме в цих місцях.

Більше на тему: Ведуча проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька: Ще в медучилищі любила генетику

Редакція сайту STB.UА від щирого серця вітає Тетяну Висоцьку з днем народження і бажає їй усіляких гараздів і творчих успіхів!

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