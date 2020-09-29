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«Сонячні дні»: дата старту серіалу

29.09.2020

StarLight Production для телеканалу СТБ знімає ряд романтичних серіалів, які будуть виходити щоп’ятниці протягом осені. Генеральний продюсер ― Галина Балан-Тимкіна. Зовсім скоро відбудеться прем’єра другого з них ― «Сонячні дні». Уже цієї п’ятниці, 2 жовтня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом серіалу «Сонячні дні».

Це історія про мрії, внутрішню силу і перешкоди на життєвому шляху. У центрі сюжету ― рієлторка Світлана, яка все життя мріє про творчу професію. І, як воно часто трапляється, її життя починає стрімко змінюватися ― після зустрічі зі списаним зневіреним актором Артемом Боровенком. Саме цей чоловік змушує дівчину спробувати здійснити свою мрію.

Актори: Анна Ареф’єва, Олексій Морозов, Маргарита Лапіна, Сергій Дзялик, Аліна Гросу, Денис Мартинов.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Сонячні дні» вже 2 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: Мій чоловік, моя жінка: коли прем’єра нового серіалу

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