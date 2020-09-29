StarLight Production для телеканалу СТБ знімає низку романтичних серіалів, які виходитимуть щоп’ятниці протягом осені. Генеральний продюсер ― Галина Балан-Тимкіна. Зовсім скоро відбудеться прем’єра другого з них ― «Сонячні дні». Глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися його переглядом уже цієї п’ятниці, 2 жовтня, о 19:00. Хто ж виконав головні ролі в серіалі «Сонячні дні»? Читайте просто зараз!

Олексій Морозов

Народився 16 листопада 1979 року в Ленінграді. У 2001 році закінчив Санкт-Петербурзьку державну академію театрального мистецтва (кафедра режисури, майстерня В. Фільштинського). Відтак був запрошений у трупу МДТ ― театру Європи, де працював до 2016 року. В молодості вирішив змінити сферу діяльності, але любов до перевтілення на сцені та екрані взяла гору ― сьогодні артист входить в число найбільш затребуваних представників своєї професії, і його кар’єра стрімко набирає обертів.

Олексій принципово не знімається в низькопробних фільмах, каже, що в кінематографі важливіша якість, а не кількість. Кінематографічна біографія актора почалася в 2002 році з фільму «ОБЖ», де він зіграв невелику роль. У 2009-му режисер М. Дрейден запросив Морозова на головну роль у стрічці «Вівтар янгола».

Анна Ареф’єва

Народилася 24 серпня 1987 року в Ленінграді. Вона актриса в третьому поколінні. Її батько Олексій Ареф’єв ― зірка драми «І завтра жити» (помер у 2002 році), мама Олена Ложкіна ― затребувана театральна і кіноактриса, знялася в серіалі «Вулиці розбитих ліхтарів» і мелодрамах «Чуже гніздо», «Своя чужа». Бабуся і дідусь Анни Ареф’євої теж актори. Прабабуся була швачкою мандрівного театру.

З ранніх років біографія Анни пов’язана з театральними підмостками і лаштунками. Коли батьки не встигали забрати її з дитячого садка, по неї на їхнє прохання приходили гримери або костюмери. Аня спостерігала за виступами батьків, а коли втомлювалася ― засинала в гримерці. Там же вчила уроки, коли пішла в школу.

У 2010 році Анна закінчила Санкт-Петербурзьку державну академію театрального мистецтва (курс Г. Козлова). Працювала в театрі «На Ливарному». Актриса Санкт-Петербурзького театру «Майстерня». Її фільмографія впевнено підбирається до позначки 40: у стількох телефільмах і серіалах знялася Анна. А якщо до зіграних ролей додати роботи на театральних підмостках, то в скарбничці Ареф’євої набереться півсотні образів.

Денис Мартинов

Народився 6 липня 1982 року в Сімферополі. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Ю. Висоцького). Актор Нового драматичного театру на Печерську з 2003 року.

З 2004 року співпрацює з Театральною компанією «Бенюк і Хостікоєв».

Широку популярність здобув після ролі комп’ютерного генія Гени Прокопенка, яку він виконав у всіх сезонах популярного кримінального детективу «Нюхач». Його герой ― друг приватного детектива Нюхача у виконанні Кирила Кяро. Денис Мартинов також є солістом гурту «Du-бліN», автором текстів і музики, грає на гітарі та флейті.

Ольга Морозова

Народилася 16 липня 1983 року в Воронежі. У 2005 році закінчила Воронезьку державну академію мистецтв (художній керівник В. Надточієв).

У 2005―2008 рр. працювала в Воронезькому ТЮГу, в 2006―2008 рр. ― у Воронезькому молодіжному театрі. З 2008 по 2013 рр. ― актриса Київського Вільного театру. Фільмографія Ольги Морозової на сьогодні складається з 50 кінопроєктів. У 2019―2020 роках телеглядачі могли побачити талановиту і затребувану актрису в одинадцяти різних повнометражних фільмах і серіалах. Це такі проєкти, як «Акушерка», «Без вагань», «Розтин покаже», «Зустріч однокласників», «Інше життя Анни», «Зоя», «Капітанша-2», «Маркус», «По різні береги», «Слуга народу-3. Вибір» і «Таємна любов».

Сьогодні Ольга не тільки займається акторською діяльністю, а й викладає в театрі-студії «Образ» і «UFS». Вона має досвід озвучування повнометражних і анімаційних фільмів, а також реклами на радіо.

Сергій Дзялик

Народився 3 серпня 1974 року. У 1996 році закінчив Харківський національний університет мистецтв ім. І. Котляревського (майстерня М. Тягнієнко). Грав на сцені Академічного російського драматичного театру ім. О. Пушкіна (Харків). Актор Нової сцени.

Виконав ролі в стрічках «Пляж» (слідчий Бурмістров), «Відділ 44» (Борис Стеколенко), «Слуга народу» (Василюк), «Годинник із зозулею» (Михайло Юдін), «Той, хто дивиться вдалину» (Чконія), «Загадка для Анни»(Тимур Чхаїдзе), «Незабута» (Василь), «Акушерка» (Гліб) та ін. Зазвичай режисери бачать у Дзялику негативного героя. Сам він щодо цього казав: «Ну, ось таке у мене обличчя. У позитивних персонажів завжди повинні бути правильні риси обличчя, а в мене, на перший погляд, здається, що є якась дияволинка і демонинщинка».

Більше на тему: Мій чоловік, моя жінка: коли прем’єра нового серіалу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ