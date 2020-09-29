Коли День учителя в Україні та як привітати педагога
29.09.2020
За традицією День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Наприклад, 2020 року педагоги будуть отримувати привітання 4 жовтня. Дата свята встановлена відповідним Указом Президента України від 1994 року. Ведуча «Вікна-новини»Тетяна Висоцька — педагог за освітою. Дізнайтеся, що думає про роботу вчителя популярна телеведуча СТБ.
Напередодні свята в школах проводяться урочисті заходи. Особливо популярним є «день самоврядування», коли учні дають можливість перепочити своїм вчителям і самі проводять уроки.
Що подарувати педагогу в цей день? Ми підготували топ-5 подарунків, які точно припадуть до душі вашому вчителеві:
Канцелярське приладдя
Гарний блокнот або ручка завжди будуть корисні та актуальні. Тільки пам’ятайте, що подарункова канцелярія повинна виглядати гідно.
Не варто дарувати вчителю гумового таргана або муху, можна обмежитися жартівливою періодичною таблицею з фотографією вчительки замість Менделєєва.
Тетяна Висоцька, як ніхто інший, знає, як гідно потрібно оцінювати працю улюблених вчителів:
«Коли пішла зі школи, зрозуміла, яка це важка робота. І впевнена, що учительська робота повинна бути за покликанням. Її треба любити! А держава повинна дякувати цим людям, які закладають майбутнє. І гідно оплачувати їхній внесок!».