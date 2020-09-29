Вересень добігає кінця, і важливо правильно завершити цей місяць. Якому знаку зодіаку не варто озиратися назад у минуле? А хто закохається по вуха? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі на 30 вересня 2020 року.

Овен

Овни стали багато хвилюватися і переживати. Навіть за те, на що вони не можуть фізично вплинути. Постарайтеся ввечері відключатися і дивитися приємне кіно, а не працювати.

Телець

Негайно змініть свій режим! Ви не спите майже до самого ранку, від цього і всі головні болі, стрес, поганий настрій. Поверніть графік, коли ви прокидалися рано і встигали все.

Близнюки

Близнюки стали черстві і депресивні. Це всього лише хандра. Подолати її можна легко і просто. Головне ― вмійте правильно розставити пріоритети і знайти час для себе.

Рак

Не піддавайтеся провокаціям з боку недоброзичливців. Сто разів подумайте, перш ніж вступати з кимось у конфлікт.

Лев

Не озирайтеся назад. Ви зависли в минулому. Час рухатися далі. Будуйте плани на майбутнє, а не займайтеся аналізом того, чого не повернути.

Діва

З самого ранку буде все валитися з рук. Це нормально, адже сьогодні на вас чекає багато звісток, про які ви навіть гадки не маєте. Почекайте трохи, і вас здивують зміни на краще.

Терези

Терези радіють. Усе складається так, як ви мріяли. Не забудьте віддячити за це всесвіту. Зробіть добру справу!

Скорпіон

Скорпіони закохані, щасливі і зовсім втратили лік часу. Прекрасне почуття вас огорнуло. Насолоджуйтеся цим моментом. Зірки кажуть, що не варто турбуватися.

Стрілець

Обман чигає там, де ви і не підозрюєте цього. Слухайте співрозмовників уважно і будьте пильні. Хтось задумав проти вас цілу аферу.

Козеріг

Козероги знову впали в лінь і осінній смуток. Припиніть скаржитися навколишнім, що у вас щось не виходить. Ви чудово можете облаштувати життя так, як того самі хочете.

Водолій

Водолії, швидше приділіть час своїй сім’ї та близьким. Подаруйте день або вечір спогадів. Приготуйте вечерю і купіть смачне вино.

Риби

Живіть не тільки заради себе, даруйте радість своїм близьким. Час зробити приємний сюрприз своїй другій половині. Людина вселила стільки впевненості у вас, а ви так і не віддячили.

Читайте нас також у Viber і Telegram