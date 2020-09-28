Що чекає на кожен знак зодіаку 29 вересня? Як краще провести цей день? На чому зосередитися? — Зірки підкажуть! Читайте детальний астрологічний прогноз у гороскопі на 29 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам точно варто відмовитися від поспіху. Інакше насмішите всіх навколо. Кожне рішення сьогодні необхідно зважувати!

Телець

Відпускайте старі образи. Тоді відчуєте, як у ваше життя увірвуться зміни і приємні звістки. Досить тримати минуле.

Близнюки

Правильний час ніколи не настане. Просто дійте, не зважаючи ні на що. І саме зараз. Близнюки звикли щось вичікувати і прислухатися до всесвіту. Але ваш щасливий день уже настав.

Рак

Будьте готові до несподіваних перешкод. Сьогодні можуть зламатися всі плани. Тому заздалегідь складіть запасний план дій, щоб себе перестрахувати.

Лев

Не тримайте біля себе заздрісників. Рано чи пізно вони почнуть ставити підніжки і радіти вашим невдач.

Діва

Ви вмієте завжди дати правильну пораду. Саме тому до вас так часто звертаються по допомогу. Але не забувайте і собі допомогти, вирішити свої ж проблеми і відпочити.

Терези

Не звертайте уваги на конфлікти в родині. Занадто багато емоцій, які скоро вщухнуть, і ви знову знайдете взаєморозуміння. Та не наговоріть зайвого!

Скорпіон

З самого ранку вас відвідає просто шалене натхнення. Це вдалий день, щоб оновити гардероб, поприбирати, привести себе в порядок, закрити старі справи.

Стрілець

Стрільці, дозвольте собі бути максимально привабливими. Це внесе стільки яскравих емоцій у ваше сімейне життя. Не забувайте підтримувати пристрасть у стосунках.

Козеріг

Не розказуйте людям те, що відбувається у вашому особистому житті. Помічали: як скажете, і всі плани відразу йдуть шкереберть? Так ось, робіть висновки.

Водолій

Водолії відчувають приплив сил. Вам хочеться дарувати радість, і ви це робите. Повірте, після приємних сюрпризів відчуєте себе новою людиною.

Риби

На Риб чекає важлива зустріч, яка вирішить, у яке русло буде направлене майбутнє. Робота почала завдавати багато проблем і питань. Але ви впораєтеся з цим.

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