З понеділка по четвер о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 17―23 серії третього сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться у 17―23 серіях 3-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

У вагітної жінки інсульт. Коли в неї починають відмовляти нирки, Хаус рекомендує їй робити аборт, але доктор Кадді одержима бажанням врятувати дитину за всяку ціну. Хаус і Кадді повертаються з конференції в Сінгапурі. На борту літака таємнича хвороба одного з пасажирів загрожує перетворитися на епідемію, а Вілсон і команда Хауса в лікарні Прінстон-Плейнсборо намагаються поставити діагноз літній жінці, яка страждає на постійні напади.

У 6-річної дівчинки симптоми зовсім не дитячої хвороби. Поки Хаус намагається поставити їй діагноз, симптоми з’являються і в її брата. Дівчина несподівано втрачає здатність ухвалювати рішення. Поки Хаус і його команда намагаються врятувати її, у Формана з’являються особисті мотиви.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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