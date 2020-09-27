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«Слідство ведуть екстрасенси»: чи врятують екстрасенси від смерті заляканого маленького хлопчика?

27.09.2020

На розслідування нової шокуючої історії до Черкащини вирушили найкращі екстрасенси країни – Олена Курилова та Хаял Алекперов. Сьогодні вони будуть розплутувати дивну справу молодого подружжя. Та з чим саме зіткнулися експерти нового випуску «Слідство ведуть екстрасенси»? Читайте просто зараз! 

По допомогу до екстрасенсів звернулося подружжя з Черкащини – Анастасія та Юрій Кучеренки. Пара благає врятувати від загибелі їхнього старшого синочка Іллю. Від народження малюк постійно потрапляє у смертельно небезпечні ситуації. Молодий тато впевнений: хлопчика у них намагається забрати якась містична сила. 

Про те, що сина треба врятувати від смертельної загрози, чоловіка попередили вищі сили. Це сталося ще в юності, коли Юрій впав у кому внаслідок страшної аварії. Та чи справді хлопчику загрожує смертельна небезпека? І кому потрібно рятуватися від біди? Дивіться вже сьогодні у новому шокуючому випуску «Слідство ведуть екстрасенси»!

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