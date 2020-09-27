У період з 28 вересня по 4 жовтня зірки радять усім знакам зодіаку проявити стриманість. Звичайно, всі ми втомилися, але впадати в крайнощі не варто. Краще добре відпочити і ухвалювати рішення на свіжу голову. Кому варто бути обережним і розважливим, а хто повинен подбати про своє здоров’я? Що чекає на кожен знак зодіаку в найближчі сім днів, читайте в гороскопі на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Для цього знака тиждень буде дуже сприятливим у плані можливостей і знайомств. Овни будуть отримувати багато новин і пропозицій для їх діяльності. Так що не пропустіть свій шанс.

Телець

Новий тиждень буде досить емоційним для Тельців, але емоції будуть лише позитивними. Якщо вас не накриє закоханість у конкретну людину, ви ризикуєте закохатися в кожну мить цього сприятливого ​​тижня.

Близнюки

Будьте готові до того, що на цьому тижні вам доведеться обстоювати свої ідеї та проєкти, адже людям з якихось причин буде важко зрозуміти ваші думки. Але не опускайте рук: якщо вас не зрозуміли з першого разу, точно зрозуміють з другого.

Рак

На цьому тижні все раптом може піти не так, як ви задумували. Тому довіртеся інтуїції і спонтанності, адже план, якого не існує, не може зірватися.

Лев

Представникам знака Лев на цьому тижні варто приділити увагу творчості і вдосконаленню своєї майстерності. Ви отримаєте можливість застосувати свої вміння з користю для себе та інших.

Діва

Тиждень цього знака буде вкрай насиченим різними професійними справами і зустрічами. Тому не варто відкладати справи на потім, адже наприкінці тижня доведеться розбиратися з надто великою їх кількістю.

Терези

Добре все розплануйте, але не поспішайте ділитися своїми бажаннями з усім світом. Перш ніж заявити про себе, порадьтеся з найближчими і впевніться, що робите все правильно.

Скорпіон

Цьому знаку варто опанувати м’яку силу, адже зазвичай вони діють пристрасно і занадто напористо. Ситуації складатимуться сприятливо, а тому проявляти свою агресивну силу не буде потреби.

Стрілець

На цьому тижні ви опинитеся в центрі уваги і проявите себе належним чином. У результаті Стрільці здобудуть авторитет, статус, вплив або навіть матеріальну винагороду.

Козеріг

Представникам цього знака на новому тижні пощастить побачити або відчути результат того, над чим Козероги так довго працювали. Отриманий вами досвід буде безцінним.

Водолій

Взаємини з людьми ― те, чому цьому знаку варто приділити увагу на майбутньому тижні. Налаштуйтеся на спілкування, дружбу, романтичні зв’язки і довгоочікувані зустрічі.

Риби

Для цього знака тиждень створить багато обмежень, перевіряючи здатність Риб бути гнучкими, підлаштовуватися під життєві обставини, але залишатися вірними собі.

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