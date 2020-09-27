Гороскоп на 28 вересня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у понеділок? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 28 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Інтелектуальні здібності Овнів у понеділок будуть повністю активізовані. Нові знання вам просто життєво необхідні. Якщо проведете день у ліні й апатії, то ризикуєте проґавити хороший шанс у житті!

Телець

Тельці 28 вересня зазнаватимуть труднощів у спілкуванні з друзями і коханою людиною. Добирайте слова, інакше ситуація ускладниться і взаємини будуть зруйновані.

Близнюки

28 вересня ви відчуватимете бажання наполягти на своєму. Боріться з цим і пам’ятайте, що у ваших близьких теж є потреби. А свою незалежність і важливість можна довести і не жертвуючи взаєминами.

Рак

Вам варто приділити увагу своєму партнеру 28 вересня. Причому від вас буде потрібна маса терпіння і тактовності, бо в іншому разі ви втратите контакт і з часом стосунки припиняться.

Лев

У понеділок вам варто скасувати будь-які фінансові операції. І взагалі, постарайтеся не напружуватися і не нервувати, влаштуйте собі кілька годин тотального релаксу і лягайте спати раніше.

Діва

Діви, 28 вересня на вас чекає крах надій у фінансовому плані. Може, не всіх, але пов’язаних зі швидким збагаченням точно. Будьте уважні в питаннях нерухомості.

Терези

У понеділок планети будуть явно розташовані до вас. Ви старанно створювали собі проблеми, але сьогодні всі вони вирішаться відразу. Головне, не повторюйте своїх помилок.

Скорпіон

28 вересня на вас чекає спокійний і тихий день. Проведіть його з користю для себе, а якщо до вечора вас накриє жага діяльності, йдіть на тренування або просто вирушайте в парк на прогулянку.

Стрілець

У понеділок на вас чекає струс в особистому житті. Ваш союз із партнером під загрозою, але може, не варто його продовжувати? Зважте всі «за» і «проти» і ухваліть правильне рішення.

Козеріг

Козероги, ви зі своєю другою половинкою маєте цілком гармонійний вигляд. Але 28 вересня вам доведеться переглянути свої стосунки. Будьте трохи менш серйозні, і ви отримаєте ще більше задоволення одне від одного.

Водолій

Водолії 28 вересня зуміють справити приємне враження на потрібних людей. Ваші сильні сторони, сумлінний підхід і стриманість будуть гідно оцінені.

Риби

Риби 28 вересня відчують слабкість, яка може перерости у хворобу. Ваш організм ослаблений і вже не так ефективно опирається вірусам, тому побережіть себе, вживайте здорову їжу і уникайте стресів.

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