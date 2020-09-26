Гороскоп на 27 вересня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у неділю? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 27 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнові буде корисна хороша трудотерапія ― навіть незважаючи на те, що сам він може мати іншу думку щодо цього. Його активність і енергія, на жаль, не на висоті, однак, взявшись за роботу, він швидко це виправить. День наділяє Овна пасивністю і навіть лінню, так що, пустивши все на самоплив, він ризикує до вечора клювати носом. Якщо ж Овен змусить себе здригнутися і взятися за справи, то не пошкодує: день пройде насичено і цікаво.

Телець

Сьогодні Телець протягом дня може періодично витати в хмарах, проте ситуація повертатиме його з небес на землю. Від Тельця буде потрібно не тільки швидко і чітко виконувати свої звичайні обов’язки, а й стежити за мінливою обстановкою та реакцією оточення. Якщо Тельцю вдасться втягнутися в активний режим, його день мине дуже продуктивно. Якщо ж він так і не зможе, відкинувши мрійливість, зосередитися на справах, то помилок і збоїв не уникнути.

Близнюки

Близнюкам у неділю буде дуже важко зосередитися! Протягом усього дня вони будуть досить неуважні і схильні відволікатися на будь-що. Можливо, голова Близнюків буде забита купою дрібних турбот, а може, приємними думками про майбутню відпустку, однак у результаті за цей день Близнюки, швидше за все, встигнуть зробити значно менше звичайного. А ті справи, що все-таки будуть зроблені, їм варто перевірити двічі: у них можуть закрастися помилки.

Рак

Цей день екстрасенси радять Раку присвятити переговорам, а також усьому, що з ними пов’язано. Якщо на тижні в нього заплановане обговорення важливих питань, варто зробити це саме сьогодні ― буде легше знайти компроміс. Потрібно знайти час для залагодження найделікатніших питань з оточенням. Повірте, в цьому плані день здатний творити справжні чудеса!

Лев

Леву не варто сподіватися тільки на себе ― йому може знадобитися чиясь порада або допомога. Можливо, він буде занадто завалений справами, і йому доведеться передоручити частину справ комусь. Якщо ж Лев не знає, як вчинити, не треба соромитися звернутися по консультацію. Сьогодні тільки спираючись на інших людей ― на їхнє добре ставлення, професіоналізм, досвід, зв’язки ― Лев зуміє уникнути помилок і виконати те, що задумав.

Діва

Діва раптом відчує в собі лідерські задатки. І не без підстав ― день справді схиляє її до того, щоб ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність за них. З одного боку, це зробить Діву хорошою мішенню для нападів недоброзичливців. З іншого ж, якщо рішення Діви будуть продуманими і виваженими, у неї є шанс показати чудовий результат. А заразом присоромити заздрісників і конкурентів.

Терези

Протягом дня Терези несподівано можуть відчути, що вони щось не беруть до уваги. Можливо, вони не в курсі якихось подій, які відбуваються навколо, або ж не володіють усією інформацією в справах, за які взялися. Так чи інакше, в цьому немає нічого страшного. Неможливо бути в курсі всього, тому Терезам варто розслабитися і зосередитися на тому, що вони знають точно, тобто на звичайних поточних питаннях.

Скорпіон

27 вересня ситуація загалом обіцяє складатися для Скорпіона чудово, причому без особливих зусиль з його боку! Що ж, життя ― не математика. У ній є такі фактори, як талан, успішність, і Скорпіон має шанс у цьому переконатися. Колесо Фортуни здатне піднести його на самий верх, даруючи приємний сюрприз за сюрпризом. А ось до недоброзичливців Скорпіона удача, навпаки, загрожує обернутися спиною. І це теж, погодьтеся, приємно.

Стрілець

У цей день замість того, щоб зануритися в поточні справи, Стрільцеві варто подивитися на ситуацію в цілому. Чи не забуває він про мету, до якої йде? Чи тримає в голові стратегію просування? Або ж весь його час і сили забирає рутина, змушуючи йти на поводі в ситуації замість того, щоб нею керувати? Коли художник пише картину, він має відійти на кілька кроків, щоб окинути її одним поглядом. Саме це екстрасенси радять Стрільцям: можливо, в картині його життя не вистачає якихось важливих штрихів.

Козеріг

Козеріг зуміє переконати кого завгодно в чому завгодно, якщо він у цьому особисто зацікавлений. Його комунікаційні навички і дар переконання будуть на висоті! Сухі факти і цифри Козеріг зуміє піднести як захопливий детектив, а його фрази будуть народжуватися на одному диханні. Так що для Козерога це вдалий день, щоб заручитися підтримкою оточення або просунутися в кар’єрі. Якщо ж сьогодні є необхідність вести переговори з партнерами ― кращого парламентера, ніж Козеріг, годі й шукати!

Водолій

Водолій повинен гнути свою лінію і йти вперед, незважаючи на перешкоди! Можливо, на своєму шляху він зустріне чийсь опір або навіть відкриту протидію. Прохання Водолія навколишні можуть «недочути», ідею зарубати на корені, а пропозицію бойкотувати. Однак зірки кажуть, що якщо Водолій сьогодні не відступить, то рано чи пізно досягне своєї мети. Вірте в свій успіх, і все у вас вийде!

Риби

Рибам потрібен потужний стимул для того, щоб нормально виконувати заплановані справи. Без цього вони здатні пролінуватися весь день. Стимулом же може послужити що завгодно: аврал, обіцянка прибутку, допитливість чи будь-яка інша зацікавленість Риб у результаті. На худий кінець, роль такого стимулу може зіграти страх викликати чийсь гнів: це швидко поверне Рибам бадьорий настрій і змусить мобілізуватися.

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