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Топ найдовших кримінальних серіалів в історії телебачення

25.09.2020

Чи любите ви кримінальні серіали так, як любимо їх ми? Заплутаний сюжет, цікаві герої та яскраві сцени розслідування… Раніше ми вже писали про детективні серіали, прем’єри яких відбулися в 2020 році. А сьогодні хочемо розповісти про найдовші кримінальні серіали за всю історію телебачення. Повірте, нам є чим вас здивувати. Усі деталі — в матеріалі.

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«Кістки»

сериалы

У центрі сюжету — антрополог Темперанс Бреннан, яка отримує інформацію… за останками людей. Вона працює на правоохоронні органи, зокрема співпрацює з ФБР. Жінка допомагає знайти докази там, де їх, здавалося б, зовсім немає. Це незвичайний серіал, який поєднує в собі антропологію та судову медицину. До слова, стрічка припала до смаку багатьом, адже прихильників у неї було більш ніж достатньо.

«Мислити як злочинець»

сериалы

Цей серіал розповідає про спеціальну групу висококваліфікованих психологів, які за допомогою поведінкового аналізу допомагають агентам ФБР у затриманні злочинців, котрі скоїли особливо тяжкі злочини. Проєкт буде цікавий не тільки тим, хто любить яскраві сцени, а й тим, хто цікавиться психологією.

«Поліція Нью-Йорка»

сериалы

Якщо ви шукаєте серіал, який розповість вам, як насправді працює поліція Нью-Йорка, то ця стрічка — для вас. У центрі сюжету — робота вигаданої 15-ї дільниці поліції Манхеттена. Головні герої — досвідчений, але нудний і нестриманий поліцейський Енді Сиповіц і його обачливий та чуйний молодий напарник Джон Келлі. Чудовий серіал для тих, хто хоче приємно провести час і подивитися щось, що може полоскотати нерви.

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«Відділ 5-0»

сериалы

Алоха! Що ви знаєте про Гаваї? На цих райських островах не тільки чарівної краси море і вулкани. У цьому місці, звичайно ж, стаються злочини. Та ще й які! Ну, як же тут обійтися без досвідчених поліцейських, які займаються розслідуванням і затриманням злочинців.

«Морська поліція»

сериалы

Серіал розповідає про діяльність спецагентів вигаданої команди, які займаються розслідуванням злочинів, скоєних щодо американських моряків або американськими моряками. Незвичайний сюжет, яскраві герої і непередбачувана розв’язка. Частково серіал знімали в стилі агента 007.

«C.S.I. Місце злочину»

сериалы

«C.S.I. Місце злочину» — серіал, який розповідає про діяльність вигаданої організації, що займається розслідуванням найбільш резонансних злочинів. Ось тільки на додачу до оперативників у серіалі розкрито сюжетні лінії фахівців, які за допомогою новітніх технологій і обладнання допомагають розшукувати злочинців.

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«Слід»

сериалы

Серіал українського виробництва «Слід» — це адаптація відомого формату ізраїльської компанії TeleAlliance Israel. Проєкт розповідає про діяльність Особливої ​​Слідчої Агенції (О.С.А.), спеціально створеної структури в складі головного управління поліції. Організація займається розслідуванням резонансних, особливо складних злочинів, має найсучасніше обладнання і найкращі в країні експертно-криміналістичну і судово-медичну лабораторії. В О.С.А. працюють високопрофесійні оперативники і експерти, у яких не залишається нерозкритих злочинів. Прем’єра серіалу відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ! Наразі знято більше 70-ти епізодів. Тож проєкт має всі шанси стати одним із найдовших кримінальних серіалів не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Дивитись онлайн серіал Слід – 1 серія від 11 вересня 2020
Дивитись онлайн серіал Слід – 2 серія від 11 вересня 2020

«Закон і порядок»

сериалы

Мабуть, один із найвідоміших кримінальних серіалів. Він розповідає про те, як насправді працює поліція і кабінет прокурора. 20 сезонів, у яких докладно показано, як відбуваються розслідування і судові справи найрізноманітніших злочинів.

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