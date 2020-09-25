«Сліпа»: анонс 9―12 серій 2 сезону

Сьогодні, 25 вересня, об 11:30 відбудеться показ 9―12 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних історіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. До ясновидиці звернуться герої, які не можуть пояснити серію дивних збігів у своєму житті. Відповіді на питання знає лише бабуся Люба. Що ж буде у 9―12 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Успішний архітектор Григорій Величко завжди був у центрі уваги красивих жінок. Але останнім часом стало відбуватися щось незрозуміле: у нього, здорового чоловіка і коханця, вперше в житті нічого не виходило в ліжку. Це сталося після того, як Григорій побачив дивне видіння білявки в дзеркалі. Баба Люба попередила, що він не зможе відновити чоловічу силу, поки не поверне дитину жінки з минулого.

Марія впевнена, що живе з Юрієм у любові та злагоді. Але річ у тому, що її чоловіка, крім неї, ніхто не бачить. Як таке можливо ― вона не розуміє. Сестра Юлія стверджує, що Юрій пішов від неї два місяці тому і відтоді не з’являвся. Вона натякає, що або у Марії видіння, або вона хвора. Сліпа провидиця каже жінці, що Юрій справді пішов і більше ніколи до неї не повернеться. Але видіння про чоловіка переслідують Марію не випадково. Юрій кинув її не з власної волі ― його примусили.

Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні об 11:30 на телеканалі СТБ!

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