Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Місячний календар стрижок на жовтень 2020 року

25.09.2020

Осінній період завжди вирізняється починаннями, змінами і особливими теплими барвами. Безумовно, крім теплого довгого пальто хочеться оновити стрижку і додати насиченості кольору волосся. В який день можна сміливо братися за зміну іміджу — дізнайтеся в місячному календарі стрижок на жовтень 2020 року.

Сприятливі дні для стрижки волосся в жовтні 2020 року:

4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 і 24 жовтня.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на 2020 рік від Ярослави Федорової

Несприятливі дні для стрижки волосся в жовтні 2020 року:

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 і 31 жовтня.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить