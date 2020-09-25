Гороскоп на жовтень 2020 року розповість, чого чекати кожному із знаків зодіаку. У кого можуть настати кардинальні зміни, а хто може познайомитися зі своєю другою половинкою? Що приготували зірки кожному знаку зодіаку в другий місяць осені? Читайте гороскоп на жовтень 2020 року і знайдіть відповіді на всі питання.

Овни

Несприятливий місяць для нових проєктів на роботі. Не намагайтеся доводити свою позицію, так ви можете накликати гнів керівництва. Також варто утриматися від витрат: не потрібно купувати техніку і нерухомість. Зате в стосунках із коханою людиною все прекрасно! Вона підтримає у важку хвилину і підкаже, як правильно вчинити.

Тельці

Прекрасний місяць для зміцнення фінансового становища. Можлива надбавка до зарплати. Та й загалом начальство оцінить ваші старання і поставить у приклад менш продуктивним співробітникам. Однак це може спровокувати заздрість. Але не варто звертати увагу на негатив оточення. Також зірки радять відкласти трохи грошей прозапас.

Близнюки

Зірки радять проявити особливу пильність на роботі. На вас не тільки покладають надії, а й пильно стежать за всім, що ви робите. Так що будьте уважні, особливо з документацією. Наприкінці місяця на вас чекає приємний бонус. У сім’ї можливі невеликі конфлікти. Але вони пов’язані зі втомою вашої другої половинки. Організуйте невеликий відпочинок.

Раки

Прекрасний місяць зірки обіцяють і для Раків. Ваші стосунки з коханою людиною вийдуть на новий рівень. Тим же, хто поки не знайшов своєї пари, варто чекати на приємне знайомство і розвиток романтичних стосунків. Що стосується фінансів, то можуть виникнути дрібні неприємності, проте завдяки стабільному пасивному доходу і допомозі друзів усе швидко вирішиться.

Леви

Жовтень принесе Левам тільки позитивні емоції. Це ваш місяць по праву. Вам вдасться реалізувати проєкт, над яким ви давно працювали. Не проґавте свій шанс. Якщо зробите все добре, можете отримати приємні бонуси і довгоочікувані зміни в житті.

Діви

Прекрасний спокійний місяць, який не обіцяє ніяких особливих проблем. Присвятіть час сім’ї, хобі або просто проведіть час наодинці з собою. Відпочивайте, читайте книги, зустрічайтеся з друзями. Зберіть родину і гайніть на вихідні в інше місто на прогулянку. Одним словом, просто насолоджуйтеся життям, адже воно прекрасне!

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Терези

Терезам варто прислухатися до своєї інтуїції. Саме вона допоможе уникнути неприємностей і спілкування з людьми, які хочуть вам нашкодити. Перестаньте бути для всіх хорошою людиною. Якщо є потреба — сміливо захищайте себе і своїх близьких. Відкладіть трохи грошей, уникайте великих покупок.

Скорпіони

Скорпіонів у жовтні чекає стабільність у фінансах. Не позичайте нікому грошей. Місяць принесе стрес і конфлікти на роботі. Нездорові стосунки відійдуть у минуле, але це може бути нелегко. Однак ближче до кінця місяця ситуація стабілізується. Та лише в тому випадку, якщо ви не наламаєте дров.

Стрільці

Стрільцям у цьому місяці доведеться бути уважнішими і обачнішими. Зірки радять представникам знака не робити передчасних висновків про близьку людину. Через свою нетерпимість ви можете посваритися з другою половинкою. Також вам варто звернути увагу на своє здоров’я, пройти профілактичний огляд і зайнятися спортом.

Козероги

Є шанс отримання грошового бонусу з роботи. Хороший місяць, щоб проявити себе з кращого боку. Налагодяться стосунки з керівництвом. Однак не варто зазнаватися. Слава — штука мінлива. І якщо ви будете необережні, все повернеться на круги своя. У стосунках із коханою людиною проявіть більше ніжності і турботи.

Водолії

Для Водоліїв жовтень стане місяцем змін у матеріальному плані. Є велика ймовірність того, що ви або зміните роботу на більш високооплачувану, або вас підвищать. Самотнім представникам знаку варто очікувати на приємне знайомство, яке може повністю змінити життя. І не забувайте побільше відпочивати. Це вам дуже потрібно.

Риби

Жовтень принесе Рибам багато позитивних емоцій. Чекайте прихильності керівництва, прибутку, успішного вирішення давніх труднощів. У роботі на вас чекає успіх. А ось в особистому житті поки невеликий застій. Однак це не означає, що ситуація не може змінитися. Усе залежить тільки від вас. Уперед, будьте відкриті.

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