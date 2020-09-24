Нещодавно в ефірі телеканалу СТБ глядачі змогли насолодитися переглядом четвертого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники доводили Ектора до істерики! Дивіться найкращі моменти проєкту в матеріалі.

У суботу кулінари-аматори розділилися на дві команди, щоб приготувати на свій розсуд по чотири ресторанних страви: закуску, першу страву, основну страву і десерт. Але, звичайно ж, не все було так просто. Кожна команда повинна була вибрати або обмеження, або привілеї і для себе, і для суперників. Наприклад, якщо сині вибрали обмеження готувати в наручниках, то воно поширювалося і на їхню команду, і на червоних.

Але те, що приготували учасники, ― ошелешило Ектора!

Як із завданнями справлялися претенденти на перемогу в кулінарному шоу? Дивіться смішні моменти 4 випуску «МастерШеф»-10 просто зараз!

Video: «МастерШеф»-10: найкращі моменти четвертого випуску Нещодавно в ефірі телеканалу СТБ глядачі змогли насолодитися переглядом четвертого випуску 10 сезону кулінарного шоу МастерШеф. Минулого тижня учасники доводили Ектора до істерики! Дивіться найкращі моменти проєкту в матеріалі.

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