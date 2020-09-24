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«Любов з ароматом кави»: кількість серій і графік виходу

24.09.2020

25 вересня о 19:00 відбудеться прем’єра одного з романтичних серіалів, якими телеканал СТБ буде радувати глядачів щоп’ятниці, — «Любов з ароматом кави». Генеральною продюсеркою фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. Кількість серій і графік виходу серіалу «Любов з ароматом кави» — в матеріалі.

Графік виходу серіалу:

  • 25 вересня, 19.00 1 серія
  • 25 вересня, 20:00 2 серія
  • 25 вересня, 21:00 3 серія
  • 25 вересня, 22:50 4 серія

Режисер-постановник: Олег Туранський

У ролях: Дана Абизова, Тимофій Каратаєв, Олександр Соколов, Наталя Васько, Ірина Мельник та ін.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Любов з ароматом кави» вже 25 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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