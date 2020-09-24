«Любов з ароматом кави»: актори нової мелодрами

25 вересня о 19:00 відбудеться прем’єра першого з низки романтичних серіалів, якими телеканал СТБ радуватиме своїх глядачів щоп’ятниці, ― «Любов з ароматом кави». Генеральною продюсеркою фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. Читайте біографії акторів нової мелодрами «Любов з ароматом кави» просто зараз!

Дана Абизова

Народилася 12 травня 1989 року в Ризі (Латвія). У 2012 році закінчила Санкт-Петербурзьку державну академію театрального мистецтва (клас Ю. Красовського). Того ж року прийнята в стажерську групу Малого драматичного театру ― Театру Європи. Виступала на одній сцені з такими зірками, як Єлизавета Боярська та Ксенія Раппопорт. Молода актриса була задіяна в багатьох спектаклях, серед них «Ворон», «Очищення», «Жінка і війна», «Російська та література», «Снігова королева».

З 2016 року Дану Абизову все частіше можна побачити на телеекрані. Глядачі могли познайомитися з її героїнею в кримінальній драмі «Мажор-2» з Павлом Прилучним. Вона зіграла Аню, молодшу сестру Вікторії Родіонової.Того ж року вийшла мелодрама «Вальчине нещастя» з Сергієм Перегудовим, де Дані Абизовій дісталася головна роль.

Тимофій Каратаєв

Народився 9 грудня 1986 року в Москві. У 2008 році закінчив Вище театральне училище ім. М. С. Щепкіна (художній керівник курсу В. Коршунов). З 2008 року ― актор Малого театру. Яскрава, пам’ятна зовнішність і талант допомогли Тимофію Каратаєву почати кінематографічну біографію ще в студентські роки. Тоді артист дебютував в авторській короткометражці «Тайсон» і серіалі «УГРО. Прості хлопці». Але незабаром настав короткий період, коли йому пропонували лише невеликі епізодичні ролі.

Кінокар’єра Тимофія Каратаєва поступово рухалася вгору, до нових висот. По-справжньому зоряним для актора став 2013 рік. У цей період він засвітився в мелодрамі «Ти будеш моєю», стрічці «Береги» і в серіалі «Нюхач». Останній фільм виявився особливо успішним і рейтинговим та приніс Каратаєву широку впізнаваність. Тимофій у цій детективній драмі Артема Литвиненка з’явився в образі Сергія Долганіна.

Олександр Соколов

Народився 11 листопада 1988 року в Києві. У 2011 році він закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка і отримав ступінь магістра економічних наук за спеціальністю «міжнародна економіка».

Також у 2010 році вступив на факультет театрального мистецтва Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого за фахом «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» і продовжив навчання в 2014 році в майстерні Д. Богомазова. У 2015 році отримав спеціальність актора драматичного театру і кіно.

З 2019 року працює в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Ірина Мельник

Народилася 30 березня 1962 року в місті Фастів Київської області. У 1983 році закінчила Школу-студію МХАТ ім. В. І. Немировича-Данченка (курс В. Монюкова).

З 1983 року працювала в Театрі-студії кіноактора Київської кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка. З 2001 року ― актриса Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Заслужена артистка України.

Починаючи з 2000 року актрисі стали пропонувати ролі в серіалах, найбільш відомі серед них «Сашка», «Я прийду сама», «Підміна в одну мить» і «Чорна рада». У 2011 році вона змінює амплуа. Серед драматичних і військових стрічок з’явився комедійний серіал «Доярка з Хацапетівки»-3 від режисерки Анни Гресь. У 2018 році на екрани вийшло ще чотири фільми, де зіграла Ірина Мельник: «Всупереч долі», «У минулого в боргу», «Перший раз прощається» і «Прислуга».

Наталія Васько

Народилася 19 жовтня 1972 року в місті Червонограді Львівської області. У 1994 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (курс Юлії Ткаченко). З 4 курсу грала в Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. З 1998 року ― актриса Київського Молодого театру.

У 2008 році була ведучою шоу «Ранок з Інтером» на телеканалі «Інтер». З 2003 року знімається в кіно, дебютувавши в стрічках «Прощальне відлуння» і «Дух землі». Широка популярність прийшла до Наталії Васько в 2009 році після головної ролі в комедійній мелодрамі «Територія краси». У 2013 році зіграла в драмі «Пізнє каяття» Оксани Байрак. На рахунку актриси понад 80 ролей у кіно. У 2017 році вона була удостоєна премії «Золота дзиґа» за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі «Гніздо горлиці».

Не пропустіть прем’єру серіалу «Любов з ароматом кави» вже 25 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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