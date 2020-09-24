Гороскоп на 25 вересня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у п’ятницю? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 25 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

25 вересня вирушайте в поїздку або відрядження за першої-ліпшої можливості. Вона неодмінно буде вдалою. Але зважайте на витрати, ваша мета зараз ― примножити капітал.

Телець

Тельці 25 вересня будуть зайняті зміною обстановки в домівці. Ймовірно, на вас чекають великі витрати, тому будьте дуже уважними. Перевіряйте всю документацію перед тим, як ставити підпис.

Близнюки

П’ятниця мине загалом благополучно. Єдине, вам будуть докучати підступи конкурентів, але особливої ​​шкоди вони завдати не в змозі. Насолоджуйтеся спокійним періодом вашого життя.

Рак

Раки проведуть 25 вересня найпродуктивнішим чином. У справах вас супроводжуватиме успіх, але уникайте відряджень і підписання важливих документів. На вас може чекати великий прибуток.

Лев

Для Левів, зайнятих у транспортній сфері, 25 вересня стане дуже важливим днем. Сьогодні вам доведеться зробити купу справ і ухвалити багато важливих рішень. Не відмовляйтеся від нових проєктів.

Діва

25 вересня ви зможете зав’язати корисне знайомство. Але це не кращий день для особистих стосунків. Ваш партнер буде не такий уважний до вас, як хотілося б.

Терези

У п’ятницю вас може наздогнати кармічна відповідь за раніше скоєні вчинки. Тому зараз поставтеся філософськи як до ударів долі, так і до її подарунків. А ще вам варто зайнятися творчістю.

Скорпіон

У п’ятницю постарайтеся вирішити свої фінансові проблеми. Відкладайте гроші, нехай це будуть невеликі суми. І не будьте надто вже самовпевнені, бо це вийде боком.

Стрілець

25 вересня вам, можливо, доведеться змінити все кардинально. Здебільшого йдеться про професійну парадигму. Але не розповідайте про свої плани, бо у вас повно недоброзичливців.

Козеріг

Козероги, вам доведеться пожинати плоди своєї праці. 25 вересня ви переконаєтеся, наскільки високо вас цінують. І переважно за вашу проникливість і ділові якості.

Водолій

Водоліям 25 вересня варто подумати про свій спосіб життя. Повірте, все ваше невдоволення собою ― через втому і відсутність нормального режиму дня.

Риби

Рибам 25 вересня доведеться розставити все по поличках у власному житті. Вся плутанина відбувається якраз через вашу нерішучість. Пора з цим покінчити і навести порядок у справах.

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