Будь-яка жінка, котра поважає себе, має купувати нове взуття щосезону. А ще краще, щоб такого взуття було багато! Та як не помилитися і зробити правильний вибір, щоб бути найкрутішою штучкою? STB.UA пропонує стати вашим персональним гідом у світі моди! Про те, яке взуття на піку популярності восени 2020 року, читайте в нашому матеріалі.

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Балетки

Ох, і давно вже балетки не були такими актуальними. Як то кажуть, усе нове — це добре забуте старе! Але! В осінньому сезоні цей вид жіночого взуття зазнав деяких змін. Так, на подіумах раз у раз манекенниці хизувалися балетками з квадратним і витягнутим носком. А ще на деяких моделях був милий ремінець, як на сандаликах для маленьких дівчаток.

Бантики і рюші

Так-так, вам не здалося. В осінньому сезоні модну жіночу пару взуття неможливо уявити без милих дівочих бантиків і рюш. І нема чого так дивуватися, адже цей аксесуар може цілком гармонійно пасувати не тільки до літніх босоніжок, а й до осінніх теплих черевиків, ботильйонів і навіть чобітків!

Взуття зі шнурками

Не здає свої позиції і взуття з великою кількістю шнурків. Такі моделі будуть доречні в різних ситуаціях. Звичайно, краще вибирати цей вид декору при купівлі напівчобітків або черевиків на низьких чи високих, але стійких підборах. А в поєднанні з ніжною сукнею і косухою ви матимете вигляд на всі 100!

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Квадратний носок

90-ті повернулися в моду і міцно закріпили свої позиції на всіх світових подіумах. Уже цього літа модниці всього світу хизувалися босоніжками з квадратним носком, то ж нема чого дивуватися, що ця тенденція плавно перекочувала і в осінній сезон. Чобітки, черевики, туфлі і навіть чоботи з квадратним носком — те, що модний лікар порекомендував восени 2020.

Ланцюги

Ланцюги — наймодніша тенденція взуття цієї осені. І що більше їх, то краще. Найсміливішим варто вибирати чоботи і туфлі, і — о боги! — навіть босоніжки (поки ще тепло) з великою кількістю ланцюгів і маленьких ланцюжків. На витонченій жіночій ніжці таке взуття матиме дуже красивий вигляд.

Ботфорти

Одне з найбільш тріумфальних повернень осені 2020 року — ботфорти. Тільки в нинішньому сезоні це взуття вже не обмежене ні в кольорі, ні в фактурі, ні у висоті підборів або їх формі. Модне правило стверджує: геть усі стереотипи! Вибір тільки за вами. Яскраві, пастельні, замшеві, лакові, шкіряні або штучні, з підборами, шпилькою або на зовсім плоскій підошві! Ви не прогадаєте. Головне, щоб хоч одна пара ботфортів була у вашому арсеналі.

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