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«Любов з ароматом кави»: топ-5 фактів про серіал

23.09.2020

Цієї п’ятниці, 25 вересня, о 19:00 відбудеться прем’єра першого з ряду романтичних серіалів – «Любов з ароматом кави». Нова мелодрама – робота неперевершеної команди Галини Балан-Тимкіної. Але чому серіал повинен подивитися кожен? Читайте топ-5 фактів про серіал «Любов з ароматом кави» прямо зараз!

  1. Незвичайна історія кохання. 27-річна красуня Аля – мати-одиначка, яка працює бариста і виховує 5-ти річного сина. Колишній хлопець кинув її одну з дитиною. Дівчина довго нікого не підпускала до себе, поки не зустріла мажора Гошу. Веселий, легкий, ураган емоцій. Аля вперше за довгий час подумала, що Гоша – той чоловік, з яким можна крокувати по життю легко і просто. Аля вважала, що у них все серйозно і чекала пропозиції руки і серця. Але насправді Гоша найбільше боявся, що Аля заведе розмову про родину. Аля знайомиться з другом Гоші – Костею, і починається цілий ураган інтриг!
  2. Топові актори. У новому серіалі на телеканалі СТБ будуть зніматися одні з кращих акторів України. Серед них: Олександр Соколов, Ірина Мельник, Наталія Васько та інші.
  3. Локації красивого Києва. Зйомки серіалу проходили в столиці України – Києві! Тому жителі і гості столиці побачать в кадрі багато красивих і знайомих локацій – кафе на Воздвиженці, ресторан Прага, City beach club в Ocean Plaza і багато інших.
  4. У серіалі знялася відома українська співачка і актриса Аліна Гросу! У серіалі «Любов з ароматом кави» актриса грає вже звичну роль «дівчини з характером».
  5. Генеральним продюсером фільму виступила Галина Балан-Тимкіна. У виробництві серіалів Галина Балан-Тимкіна працює більше 15 років, вона співпрацювала з багатьма телеканалами, була креативним продюсером Star Media. Брала участь у створенні рейтингових серіалів «Акушерка», «Фахівці», «Анна Герман» і «Офіцерські дружини».

Не пропустіть прем’єру серіалу «Любов з ароматом кави» вже 25 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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