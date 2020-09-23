Як зберегти запах парфумів: поради експертів

Якщо запах ваших нових парфумів швидко зникає, не варто засмучуватися. У нас є кілька лайфхаків, як зберегти аромат надовго. Експерти проєкту «Все буде добре» розповіли п’ять правил для продовження життя аромату, читайте в матеріалі.

Місця для нанесення парфумів

Коко Шанель одного разу сказала: «Жінка повинна користуватися парфумами всюди, де вона бажає бути поцілованою».

Але, з наукової точки зору, наносити парфум краще на зони пульсації (на зап’ястях, вигинах рук, шиї, скронях), тому що кровоносні судини в цих місцях розташовані близько до шкіри і роблять її більш теплою. Таким чином, тривалість аромату парфуму збільшується.

Ще можете нанести парфуми на волосся, воно теж чудово зберігає приємний запах, в деяких випадках навіть краще, ніж шкіра. Під час рухів ваші локони будуть рухатися разом з вами, створюючи навколо неймовірний шлейф.

Гігієна перед нанесенням парфумів

Весь секрет у тому, що після того, як ви попаритеся в теплій водичці, щойно нанесений аромат «прилипне» до вас краще. Тому відразу після виходу з душу або ванни не скупіться і зробіть кілька легких пшиків на шкіру. Після цього весь день вас буде радувати власний шлейф. А коли будете виходити на вулицю, знову поновіть аромат, тільки вже більш насиченим розпиленням.

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Догляд за шкірою перед нанесенням парфумів

Завжди перед нанесенням парфуму зволожуйте шкіру, це допоможе зберегти аромат довше на 3–4 години. Для зволоження найкраще підійде лосьйон з таким же запахом, як і ваші парфуми. А якщо немає лосьйону, тоді можна скористатися кремом, тільки без ароматизаторів. Ніколи не наносьте парфуми на суху шкіру.

Чому не можна розтирати парфуми

Одна з головних помилок, яку роблять дівчата під час нанесення парфуму, це розтирання. Наприклад, якщо ви бризнули парфум на зап’ясті і трошки потерли іншою рукою зверху.

Не всі знають, що такими рухами ми просто допомагаємо парфумам швидше вивітритися. Для правильно нанесення аромату його потрібно розпорошити на відстані 20 сантиметрів від шкіри. Натисніть на розпилювач кілька разів і дайте парфуму самостійно осісти на вашу шкіру або одяг.

Які парфуми найстійкіші

Часом стійкість вашого парфуму залежить не тільки від правильного нанесення, але і від інгредієнтів. Найбільш стійкими ароматами вважаються солодко-пудрові композиції, з мускусними і деревними нотками. А швидко вивітрюються квіткові, фруктові та акватичні аромати.

Запам’ятайте ці прості поради і користуйтеся ними щоразу перед виходом з дому, щоб вражати оточуючих ароматом парфумів весь день.