Гороскоп на 24 вересня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у четвер? І яких правил треба дотримуватися? Читайте гороскоп на 24 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Те, за що ви взялися вчора або позавчора, потрібно довести до кінця. Справа, якою ви займаєтеся, принесе вам велику користь. Але домогтися результату буде нелегко, з наскоку це зробити не вийде. Ви повинні бути підготовлені, а ваші дії ― добре сплановані. Різні дрібниці можуть виводити вас із рівноваги, але в кінцевому підсумку все вийде.

Телець

Четвер ― дуже продуктивний день. Усе, за що ви взялися, вдасться довести до розуму. Вам на думку спадають важливі і корисні ідеї, якими варто поділитися з оточенням. У вас можуть бути зустрічі з начальством, авторитетними людьми, на яких ви зумієте справити враження. Може трохи погіршитися самопочуття.

Близнюки

Сьогодні вас може охопити почуття, що ви не керуєте своїм життям. У вас стільки справ, що не вистачає сил і часу на особисті бажання. Також ви можете переживати, що ваші любовні справи страждають через велике завантаження. Вже скоро ви придумаєте, як розібратися з цими проблемами. А поки рішення немає, намагайтеся, щоб ваші емоції не впливали на речі, якими ви займаєтеся довго і терпляче.

Рак

Попереду хороший день, у вас буде багато енергії і активності. Справи, можливо, підуть не так легко, як хотілося б. Але хтось прийде вам на допомогу, і спільно ви досягнете бажаного. Вам пощастить у коханні. У сімейних справах, удома може статися яскрава подія.

Лев

Непоганий день, хоча ви можете втомитися більше звичайного. У вас буде багато дрібних справ, але ви впораєтеся з усіма і будете собою цілком задоволені. Вам потрібно проявляти більше дипломатичності у стосунках з друзями і колегами. Не варто їм рубати правду в очі, так легко і образити.

Діва

Ви зараз на позитивній хвилі. У вас можуть статися якісь дрібні непорозуміння, але ви поставитеся до них легко, з гумором. Ви можете опинитися в незручній ситуації, але знайдете з неї оригінальний вихід. Вам має пощастити в коханні.

Терези

День вдалий для будь-якої домашньої роботи, а також спільних справ із родичами. У вас можуть бути клопоти, пов’язані з державними установами, документами, ― і вони мають усі шанси вдало завершитися. Ви могли почати якусь важливу справу і зіткнутися з перешкодами. Можливо, ви не встигаєте закінчити в строк те, що було вам доручено.

Скорпіон

У четвер ви будете багато спілкуватися, вести переговори, опинитеся на очах у великої кількості людей. Тільки остерігайтеся таких великих заходів ― не забувайте про коронавірус! День сприятливий для будь-якої роботи, пов’язаної зі збором інформації. Якщо такої роботи у вас зараз немає, будете збирати чутки, плітки. Настрій буде чудовий. Можете отримати звістку від брата або сестри.

Стрілець

Друзі можуть попросити позичити грошей або покористуватися особистою річчю, яку ви дуже цінуєте. День вдалий для бізнесу ― зможете непогано заробити, щось вигідно купити або продати. Настрій у вас при цьому буде трішки нервовий. Від своїх удач ви, ймовірно, не відчуваєте повного задоволення і не можете як слід розслабитися.

Козеріг

День буде нервовим, але продуктивним. Вам доведеться вирішити якусь складну проблему, здійснити важливу справу. Настрій у другій половині дня у вас значно покращиться, і ви відчуєте впевненість у собі. Ваші бажання зараз можуть легко здійснитися, але це, ймовірно, не всім вашим близьким сподобається.

Водолій

З якихось причин ви боїтеся, відчуваєте невпевненість у собі. У житті оточення відбуваються незвичайні, хвилюючі події, і ви їм заздрите. І не факт, що білою заздрістю. Вам треба приборкати свої емоції. Для цього дуже підходить усамітнення і буденні турботи.

Риби

Може статися приємна несподіванка. Щось таке, що швидко поліпшить ваш настрій. Можете зустріти старого друга або отримаєте радісну звістку. Також ви, можливо, вирушите в дорогу або почнете нову справу і нервуєте через це.

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