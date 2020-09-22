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Серіал Любов з ароматом кави – дивіться на СТБ з 25 вересня

22.09.2020

Не пропустіть романтичну прем’єру на СТБ – серіал Любов з ароматом кави стартує вже в п’ятницю 25.09.2020! Після кількох невдач на особистому фронті Аля зустрічає чоловіка, який хоче бути тільки з нею. Але які цілі переслідує «прекрасний принц» дівчини насправді? Чи вдасться Алі знайти своє справжнє кохання? Дізнайтеся вже скоро – дивіться серіал Любов з ароматом кави вже 25 вересня.

Video: Серіал Любов з ароматом кави – дивіться на СТБ з 25 вересня


Серіал Любов з ароматом кави розпочнеться 25 вересня. Що трапиться з героями серіалу Любов з ароматом кави? 1 серія на СТБ вже 25.09.2020

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