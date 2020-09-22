У суботу, 19 вересня, о 17:00 глядачі телеканалу СТБ насолоджувалися переглядом 9 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

У 9 випуску в кулінарному батлі зійшлися: телеведуча, актриса, співачка, артистка, блогерка, травесті-діва Монро; простий хлопець із села, учасник 9 сезону шоу «МастерШеф» Руслан Шилін; бізнесмен, власник мережі барбершопів, а також батько п’ятьох дітей Юрій Чернецький та благородна панянка, керівниця Академії сучасного етикету Арина Яворських.

Першою у себе приймала гостей епатажна артистка Монро. Для них вона приготувала закуску з запеченого буряка з сиром «Осінній поцілунок», крем-суп з гарбуза «Гаряча спокуса» і на десерт ― морозиво з сіллю і пармезаном «Непристойне закінчення». Для розваги Монро підготувала майстер-клас із парфумерії.

Наступним готував страви учасник 9 сезону шоу «МастерШеф» Руслан Шилін. Він пригощав суперників закускою з груші з сиром дорблю «Нокаут від рогатої», на основне ― запеченою куркою з соусом із темного пива і на десерт ― молочним морозивом «Нежданчик під ковдрою». Як розвагу Руслан запропонував своїм гостям станцювати гопак.

Третім у себе вдома вітав гостей бізнесмен, власник мережі барбершопів, а також батько п’ятьох дітей Юрій Чернецький. На закуску він приготував суп фо з акули «Небезпечна прелюдія», на основне ― стейки «Основний інстинкт» і на десерт ― шоколадне брауні «Серце з перцем». Як розвагу Юрій запропонував гостям подивитися його гардероб і будинок.

Останньою в боротьбу за головний приз проєкту вступила керівниця Академії сучасного етикету Арина Яворських. Вона подала на закуску морепродукти «Затягни корсет», на основне ― запечену дорадо «Їжа для Ассоль» і на десерт ― тірамісу «Провокація для леді». Розважала гостей Арина правилами етикету позування.

Наприкінці вечора гості дізналися оцінки за свої звані вечері. У підсумку перемогу в 9 випуску шоу «Звана вечеря» здобула Монро!

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