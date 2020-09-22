Гороскоп на 23 вересня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Як поводитись у середу? І яких правил краще дотримуватися? Читайте гороскоп на 23 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овна в розпал дня можуть раз у раз вибивати з колії якісь турботи або невирішені питання: вдома ― робочі проблеми, а на роботі ― домашні. Це зробить його неуважним і здатне призвести до непорозумінь та збоїв. Екстрасенси радять Овну 23 вересня не відволікатися на сторонні думки і почуття, інакше кількість його проблем може зрости.

Телець

Протягом дня від Тельцю краще тримати руку на пульсі подій і пристосовуватися до мінливої ​​ситуації. Якщо йому це вдасться, він зможе отримати для себе чимало вигод ― зокрема, пов’язаних з доходами. Якщо ж ні ― то просто залишиться при своєму, а щасливими шансами долі скористається хтось із його спритних конкурентів.

Близнюки

Близнюки навряд чи упустять свою вигоду, хоч би в якому несподіваному вигляді вона пливла до них у руки! Вони буквально нюхом відчуватимуть наближення грошей і зможуть використовувати найменший шанс для поповнення свого гаманця. 23 вересня ― вдалий день для укладання угод, купівлі і продажів, обговорення фінансових ідей або влаштування на роботу. А також для розмови з начальством про підвищення зарплати.

Рак

У середу Рак може з подивом виявити, що люди з оточення неусвідомлено тягнуться до нього. А все тому, що і сам Рак у цей день буквально випромінюватиме спокійну впевненість, яка так імпонує всім, хто з ним поруч. Екстрасенси радять Раку запам’ятати це відчуття. Спробуйте повертатися до нього знову і знову, і ви здивуєтеся, яким чарівним чином це позначиться на вашому житті!

Лев

23 вересня Леву допомагатиме його яскраве образне мислення. День наділяє його творчою жилкою і живою уявою, які Лев може застосувати в будь-яких справах. Екстрасенси обіцяють, що в цей день Лев зі своїм свіжим поглядом на світ здатен знайти несподіване рішення проблеми або розгледіти помилку там, де її впритул не бачать інші. Його очам буде доступно набагато більше, ніж зазвичай, і цим треба користуватися.

Діва

Навіть скептично налаштована Діва 23 вересня має шанс зіткнутися з рядом збігів. Вони можуть бути пов’язані зі справами Діви або з тим, що відбувається навколо неї. Можливо, у всьому будинку вийде з ладу техніка або хтось помилиться кілька разів поспіль. Не дивно, що все це вибиватиме Діву з колії, заважаючи зосередитися на справах.

Терези

У Терезів 23 вересня буде рідкісна можливість заручитися заступництвом якоїсь високопоставленої особи. Терези здатні справити хороше враження і в метушливій ​​атмосфері офісу, і в суворій переговірній, і на корпоративній вечірці, і просто по телефону. Іншими словами, Терезам варто тримати напоготові свої козирі весь день: доленосна розмова з начальством може статися в будь-який момент!

Скорпіон

Зірки обіцяють Скорпіону успіх у будь-яких справах, пов’язаних зі спілкуванням. Його комунікативні таланти будуть на висоті! Йому навіть може здатися, що на його шляху взагалі немає перешкод! Що ж, 23 вересня справді можливо майже все ― скористайтеся цим, щоб вивести своє життя на новий рівень.

Стрілець

Дрібні нестиковки і неприємності 23 вересня змусять Стрільця мобілізуватися і показати все, на що він здатний. День наділяє його діловою активністю, енергійністю, вмінням швидко схоплювати суть і вирішувати питання на ходу. Цей день є відмінним шансом для Стрільця зарекомендувати себе перед оточенням ― другий такий навряд чи йому випаде в найближчі тижні.

Козеріг

Голова Козерога буде настільки забита різними питаннями, що він ризикує впасти в ступор. Особливо якщо перед ним буде поставлено завдання, розібратися з яким Козерогу необхідно в дуже стислі терміни. Однак хоч би яким щільним був графік, екстрасенси радять Козерогові для початку зайнятися чимось одним. Краще довести до кінця одну невелику справу, ніж весь день ганятися за десятьма зайцями і в підсумку нікого не зловити.

Водолій

Секрет успіху Водолія 23 вересня полягатиме в тому, щоб діяти не поодинці, а в команді. Якщо він зуміє відчути себе гвинтиком у налагодженому механізмі, то жодні проблеми не зможуть вибити його з колії. Відповіді на одні питання він отримає сам, на інші ― запитавши поради в оточення. Та й сам Водолій протягом дня не раз допоможе тим, хто цього потребує.

Риби

23 вересня події навколо Риб будуть відображенням їхніх власних учинків, думок і почуттів. «Що посієш, те й пожнеш» ― девіз завтрашнього дня. Зате всі добрі справи теж не залишаться непоміченими, повертаючись до Риб сторицею. Ставтеся до інших так, як хотіли б, щоб ставилися до вас, ― і ви не пошкодуєте.

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