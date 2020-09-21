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Серіал Любов з ароматом кави: дивіться з 25 вересня (Анонс)

21.09.2020

Дивіться нову мелодраму Любов з ароматом кави вже 25 вересня на СТБ! Ви вірите в любов? Аля випадково зустрічає чоловіка, який ледь не збиває її на автомобілі. Дивне знайомство триває, і між молодими людьми виникають почуття… чи ні? Можливо, прекрасний «принц на білому коні» переслідує свої цілі? Головному герою належить зробити вибір між бізнесом і любов’ю. Чи не завдасть він болю дівчині, у якої за спиною і так вже багато розчарувань? Не пропустіть історію кохання на СТБ – дивіться серіал Любов з ароматом кави вже 25.09.2020

Video: Серіал Любов з ароматом кави: дивіться з 25 вересня (Анонс)


Серіал Любов з ароматом кави розпочнеться 25 вересня. Що трапиться з героями серіалу Любов з ароматом кави? 1 серія на СТБ вже 25.09.2020

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