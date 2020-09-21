Романтичні п’ятниці на СТБ

StarLight Production для телеканалу СТБ знімає серію романтичних серіалів, які виходитимуть щоп’ятниці протягом осені. Генеральна продюсерка ― Галина Балан-Тимкіна. Прем’єра першого з них відбудеться 25 вересня. Зйомки тривають у Києві та його околицях. У серіалах буде показано найкрасивіші краєвиди столиці. Цієї осені обирай любов на СТБ!

Жанр ― мелодрама. У кожному проєкті 4 серії. Серіали об’єднує те, що головна героїня ― молода жінка, яка, незважаючи на болючий досвід попередніх стосунків, не втратила віри у справжнє кохання, яке неодмінно трапиться в її житті.

«Слоган СТБ ― «З любов’ю можливо все», тому в кожній з наших історій любов творить дива. Кожна з історій про другий шанс для жінки. Про боротьбу за право на щастя для себе та своєї сім’ї. Наші героїні шукають не лише коханого чоловіка для себе, а й друга для своєї дитини. Тому в нас є неймовірні дитячі ролі. Наші маленькі актори перебувають у центрі сюжету і допомагають своїм мамам досягти щастя», ― коментує генеральна продюсерка Галина Балан-Тимкіна.

Кожна історія легка, позитивна і дуже атмосферна. Головні героїні будуть близькі кожній глядачці. У серіалах знімаються улюблені актори. Серед перших глядачі побачать такі мелодрами:

«Любов з ароматом кави»

Красуня Аля ― мати-одиначка, працює баристою і виховує 5-річного сина. Колишній хлопець покинув її саму з дитиною. Дівчина довго нікого до себе не підпускала, доки не зустріла мажора Гошу. І вперше за тривалий час подумала, що він ― той чоловік, з яким можливо крокувати по життю легко та просто. Але Гоша кидає дівчину. В той час Аля зустрічає Гошиного друга Костю, який пропонує їй зіграти роль його нестерпної, безцеремонної нареченої, щоб його сім’я і думати покинула про одруження Кості. Але все йде не за планом…

У головних ролях: Дана Абизова, Тимофій Каратаєв, Олександр Соколов, Наталя Васько, Ірина Мельник.

Режисер-постановник: Олег Туранський

«Привіт, тату!»

До спортивного гонщика Максима неочікувано приходить 10-річний хлопчик і заявляє, що він його син. Чоловік знає, що цього бути не може, ― він не знайомий з його мамою. Але хлопчик гостро потребує батька, просить Максима йому допомогти. Герой дізнається, що він багато років тому став анонімним донором для мами цього хлопця. У Максима дилема: чи має він право порушити спокій незнайомої йому жінки, щоб стати ближче до дитини, біологічним батьком якої він є…

У головних ролях: Єлизавета Майська, Прохор Дубравін, Сергій Радченко, Дар’я Легейда, Артем Позняк.

Режисер-постановник: Анатолій Григор’єв

«Сонячні дні»

Світлана живе не своїм життям і займається не тим, чим її обдарував Бог. Вона завжди мріяла бути артисткою, має яскравий акторський талант, але працює рієлтором і продає квартири, щоб заробити для своєї сім’ї. Чоловік, якого вона зустрічає, ― списаний актор у відчаї Артем Бовенко. Але саме цей чоловік надихає її на неймовірний крок ― займатися тим, чим вона завжди мріяла.

У головних ролях: Олексій Морозов, Анна Ареф’єва, Денис Мартинов, Ольга Морозова, Сергій Дзялик.

Режисер-постановник: Олексій Морозов.

«Мій коханий ворог»

Від кохання до ненависті ― лише крок, а від ненависті до кохання ― довгий шлях… Студенти Кіра і Марк закохалися, але батько не впевнений, що може довірити бідному студентові свою єдину доньку. Марк вирішує поїхати з міста і довести, що гідний Кіри. Вона сприймає розлуку як зраду коханого та їде за кордон будувати кар’єру. Через 10 років Кіра повертається до рідного міста і несподівано зустрічає Марка, який приїхав заради неї. Він вирішує довести Кірі, що змінився, і стає суперником мера на виборах. Для Кіри це ще один доказ того, що варто триматися якомога далі від Марка. Вона знайомиться з правою рукою батька ― адвокатом Глібом. Спалахує роман. І Кіра приймає пропозицію Гліба вийти за нього заміж…

У головних ролях: Анна Васильєва, Роман Полянський, Марк Дробот, Фатіма Горбенко, Сергій Калантай.

Режисер-постановник: Антон Азаров.

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