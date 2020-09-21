Гороскоп на 22 вересня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому треба виправити всі свої помилки, а хто може зустріти цікаву людину? Читайте гороскоп на 22 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

22 вересня ви ризикуєте посваритися з людьми, погляди яких не збігаються з вашими. Цього можна уникнути, якщо будете зберігати ввічливість у спілкуванні з оточенням.

Телець

Тельцям варто уникати ризикових капіталовкладень. Будьте розсудливі і не витрачайте багато грошей. Велика ймовірність втратити значну суму.

Близнюки

У цей день ви відчуватимете величезну нестачу часу на все, що запланували. Порада екстрасенсів: забудьте про свої плани. Вам краще розслабитися і відпустити ситуацію.

Рак

Ракам у вівторок випаде непростий день. Ви будете відчувати слабкість і нездужання, які можуть перерости в серйозну хворобу. Не перенапружуйтеся, їжте фрукти і пийте теплий чай.

Лев

Левам треба бути якомога більш поблажливими до оточення. Незважаючи на всю вашу недовіру і скептицизм, ви можете на них розраховувати. Так що не нехтуйте порадою ззовні.

Діва

Діви мають бути гранично уважними. 22 вересня велика ймовірність виникнення проблем через власну необережність. Особливо це стосується водіння транспортних засобів.

Терези

У вівторок ваше особисте життя стане джерелом головного болю. Ваш партнер відчуватиме недовіру до вас. Тому постарайтеся не давати приводу для підозр і уникайте навіть невинного флірту.

Скорпіон

22 вересня ви зможете отримати несподіваний прибуток. Причому його розмір вас дуже здивує і порадує. А ще у вас є шанс знайти джерело постійного доходу, яке допоможе поліпшити фінансове становище.

Стрілець

Цей день вам варто присвятити роботі над собою. Можливо, настав час попрощатися з парочкою зайвих кілограмів? Тоді віддайте перевагу не новомодним дієтам, а збалансованому харчуванню.

Козеріг

Козерогам варто провести 22 вересня найактивнішим чином. Ваші фізичні здібності будуть високо оцінені оточенням, а витрачена енергія повернеться з лишком.

Водолій

Водоліям у вівторок варто зайнятися самоосвітою. Також цей день сприятливий для вивчення нового, для знайомства з цікавими людьми і прояву креативної сторони особистості.

Риби

Риби, людина, з якою ви познайомитеся у вівторок, з високою ймовірністю стане вашою половинкою. Тому не сидіть вдома, а краще вирушайте на прогулянку або відвідайте модний захід.

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