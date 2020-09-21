2020 рік – це рік Щура, який віщує нам багато радісних подій. Але щоб їх отримати, доведеться чимало постаратися. Згідно з календарем, цей рік повинен бути врожайним і багатим. А що пророкують зірки кожному знаку зодіаку в 2020 році, розповіла Яна Пасинкова.

Овни

У 2020 році Овни повинні діяти за покликом честі та совісті, саме такий урок закладений представникам цього знака зодіаку на 2020 рік. Будете справедливі – і світ віддячить вам! Чудовий час для підвищення кваліфікації або оформлення свого бізнесу!

Тельці

Задовольнятися малим і проявляти милосердя – ось значимий урок для вас! Справжній сплеск самопожертви і емпатії буде спостерігатися у всіх Тельців! Ваше добре серце принесе вам відповідну допомогу і море подяки!

Близнюки

Найкращими помічниками 2020 року стануть Близнюки! Вони з легкістю можуть врятувати ваш фінансовий звіт або майбутній іспит! Не забувайте при цьому хвалити Близнюків і щедро дякувати їм!

Раки

Рік Пацюка подарує Ракам божевільну кількість нових знайомств. Завдання року: хоч одне таке корисне знайомство використати у своїх професійних цілях! Прекрасний час для створення інтернет-магазину або сайту!

Терези

Рік загоєння душевних ран і прощення старих образ! Все найгірше вже позаду, але лише прощення допоможе вам жити спокійно і гідно! Також сприятимуть душевному спокою подорожі та новий вид діяльності!

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Діви

Рік 2020 для всіх Дів стане перевіркою на вошивість. Світ буде показувати вам ваші вади і темні сторони. Брехню, жадібність, нахабство, лінь, хіть і багато інших якостей ви помічатимете самі за собою. А приймати себе таким чи перемагати свої вади – це вирішувати вам! Хто переможе себе самого, стане непереможним!

Леви

Кожному Леву вищі сили підготують ситуацію, яка розкриє їх як найбільш дбайливих і стресостійких! Це можуть бути проблеми зі здоров’ям або побутові негаразди. Пам’ятайте, що б не сталося, у вас є сили все подолати!

Стрільці

Найсприятливіший рік для зміни професії і свого зовнішнього вигляду! Немов за покликом серця кожен Стрілець захоче поміняти колір волосся, схуднути або нарешті зайнятися лікуванням і вести здоровий спосіб життя!

Скорпіони

Найрозважливіші та найпрагматичніші представники зодіакальної системи! Жодних емоцій – вони будуть збивати зі шляху! До будь-якого питання підходьте з холодним розумом, і тоді всі ваші матеріальні плани будуть реалізовані!

Козероги

Вам захочеться взятися за кілька справ одночасно, бути відразу в трьох місцях! І життєві сили перші пів року будуть дозволяти вам бути скрізь і відразу! На іншу половину року, коли ентузіазм трохи згасне, сміливо кличте на допомогу друзів! Благо, вони у вас справжні!

Водолії

Девіз для вас на майбутній рік: немає нічого неможливого! З будь-якої ситуації ви шукатимете вихід не лише для себе, а й для величезної кількості оточуючих. Наче Соломон, ви зможете знаходити рішення там, де інші його не бачать. Нікому не вдасться обвести вас навколо пальця – кожен отримає по справедливості!

Риби

2020 рік працьовиті Рибки будуть збирати плоди своїх старань! Ви вже достатньо зробили в минулому році для того, щоб ваші зусилля були винагороджені!

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