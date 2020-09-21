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«Доктор Хаус»: що станеться в 11―17 серіях 3 сезону (анонс)

21.09.2020

З понеділка по четвер о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 11―17 серії третього сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 11―17 серіях 3-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

Пожежного доправили в лікарню з незвично високою температурою та ознаками дезорієнтації, а Хаус повинен постати перед судом його звинувачують у незаконному зберіганні наркотиків. Кадді намагається перетворити роботу Хауса в клініці на гру, але він зустрічає там Єву, яка нещодавно пережила зґвалтування, й ігри закінчуються. А до Кемерон потрапляє бездомний зі складною долею.

Команда Хауса стикається з купою проблем, спілкуючись із сім’єю підлітка-рома, який потрапив до лікарні з кровотечею і проблемами дихання. А Хаус зайнятий викликом, який кинула йому Кадді.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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