У період з 21 по 27 вересня зірки радять усім знакам зодіаку проявити стриманість. Звичайно, всі ми втомилися, але впадати у крайнощі не варто. Краще відпочити і ухвалювати рішення на свіжу голову. Кому треба бути обережним і розважливим, а хто повинен подбати про своє здоров’я? Що чекає на кожен знак зодіаку в найближчі сім днів, читайте в гороскопі на тиждень з 21 по 27 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Гороскоп на тиждень ‒ Овен

Дуже насичений тиждень для Овнів. Вам запаморочить голову новий роман. Однак не варто кидатися у вир і діяти нерозважливо. Будьте обережні також у фінансових питаннях. На роботі повний завал, проте ви з легкістю подолаєте всі перешкоди і зможете вийти із ситуації переможцем.

Гороскоп на тиждень ‒ Телець

Непростий тиждень. Можуть виникнути конфлікти на роботі. Однак не варто сильно переживати через це. Врешті-решт усі питання вирішаться самі собою. Зверніть увагу на своє здоров’я: є ризик застудних захворювань. Якщо ви погано почуваєтеся, краще залишіться вдома.

Гороскоп на тиждень ‒ Близнюки

Чудовий тиждень, який обіцяє багато цікавих знайомств. На роботі начальство задоволене вашими успіхами, хоча ви іноді так не думаєте. Не будьте надто самокритичними. Все добре. Щодо стосунків із коханою людиною, то тут усе стабільно. Хоча і не завадило б перейти на новий рівень.

Гороскоп на тиждень ‒ Рак

Вдалий тиждень для налагодження ділових контактів та знайомств із впливовими людьми. Є ймовірність далекої поїздки. Що це буде: відпустка або відрядження, поки не відомо. Однак добре відпочити вам вдасться.

Гороскоп на тиждень ‒ Лев

Дуже завантажений тиждень. У вас багато планів, а часу на їх реалізацію недостатньо. Перегляньте свої пріоритети. Займіться найважливішим, інше почекає. Не забудьте подбати про своє здоров’я. Вам потрібен відпочинок. Можливо, час задуматися про відпустку.

Гороскоп на тиждень ‒ Діва

Вам доведеться зробити важливий вибір. Імовірно, з’явиться можливість змінити місце роботи. Якщо так станеться, намагайтеся добре себе проявити. У стосунках із коханою людиною варто проявити гнучкість. Підіть на поступки. Шлюб ‒ справа компромісів.

Гороскоп на тиждень ‒ Терези

На цьому тижні у вас з’явиться шанс вигідно вкласти гроші і отримувати пасивний прибуток. Однак ваше здоров’я залишає бажати кращого. Зірки радять звернути особливу увагу на самопочуття і проконсультуватися з лікарем. Багато відпочивайте, пийте трав’яний чай і не перепрацьовуйте зайві години.

Гороскоп на тиждень ‒ Скорпіон

Непростий тиждень, який буде насичений дрібними конфліктами з коханою людиною. Тим, хто пов’язаний узами шлюбу, доведеться багато працювати, а ось тим, хто просто в парі, може загрожувати розставання. У кожному разі не варто так сильно переживати. Помиритися ви завжди встигнете. Головне ― не ухвалюйте поспішних рішень і не рубайте з плеча.

Гороскоп на тиждень ‒ Стрілець

На роботі в понеділок може виникнути серйозний конфлікт, який потягне за собою великі проблеми. Намагайтеся не сваритися з начальством. Іноді краще промовчати, навіть якщо ви маєте рацію. У наш важкий час ви просто можете стати жертвою чужого поганого настрою. Так чому через це ви повинні постраждати?

Гороскоп на тиждень ‒ Козеріг

Із понеділка з вами можуть статися кардинальні зміни. Те, що ще вчора здавалося великою проблемою, сьогодні вже не буде хвилювати. Переосмисліть свої погляди на роботу. Це те місце, де ви проводите день, але не варто ночувати там. Приділіть час відпочинку і побільше усміхайтеся. У вихідні не зайвою буде зустріч із друзями. Вам потрібно розслабитися.

Гороскоп на тиждень ‒ Водолій

Цей тиждень ви повністю повинні присвятити роботі. І хоча ваша друга половинка буде обурюватися, ближче до п’ятниці ви отримаєте фінансовий прибуток і зможете порадувати кохану людину приємним сюрпризом. Однак будьте обережні в транспорті: є ризик стати жертвою шахраїв чи кишенькових злодіїв.

Гороскоп на тиждень ‒ Риби

Щоб вирішити накопичені робочі проблеми, зверніться до колег. Несподівана пропозиція може виявитися вигідною, але не проґавте свій шанс, питаючи у всіх поради. Усі думки будуть лише про новий роман. Однак не варто втрачати голову. Не факт, що ця людина залишиться з вами надовго. А ось шанс втратити роботу є.

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