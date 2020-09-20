Гороскоп на 21 вересня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно виправити свої помилки, а хто може познайомитися з цікавою людиною? Читайте гороскоп на 21 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Вдалий день для просування по кар’єрних сходах. Ваша працездатність і позитив заряджають інших. Так тримати!
Телець
Сьогодні всі питатимуть у вас поради. І не дивно, адже завдяки вашій мудрості і досвіду багато питань вдалося вирішити дуже швидко.
Близнюки
Від самого ранку випадковий перехожий може зіпсувати вам настрій. Однак не варто на цьому зациклюватися, інакше ризикуєте посваритися з близькими людьми.
Рак
Через несприятливий збіг обставин можуть піти шкереберть усі ваші плани. Не впадайте у відчай і не ухвалюйте поспішних рішень. Тільки у спокої ви зможете владнати всі питання.
Лев
Прекрасний день, щоб запросити до себе гостей. Також зірки радять помиритися з давніми ворогами або родичами.
Діва
У цей день всі ваші плани можуть зруйнуватися в один момент. Але не поспішайте засмучуватися. Можливо, це на краще. Час покаже. Не робіть поспішних висновків.
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Терези
Сьогодні вам може здатися, що весь світ налаштований проти вас. Шукайте підтримку у близьких людях і родичах. Усе не так погано, як вам здається.
Скорпіон
Цей день краще провести на самоті. Подумайте над своїм життям. Чого ви хочете? І не просіть порад, слухайте своє серце.
Стрілець
Вдалий день для налагодження ділових контактів, нових знайомств і розваг. Проведіть активно вечір: сходіть у кіно, музей або кафе, але не забувайте про епідемічні застереження.
Козеріг
Присвятіть день виправленню своїх косяків. Повірте, за останній час їх накопичилося чимало.
Водолій
Ви стоїте на порозі нового життя. Є велика ймовірність познайомитися з новою цікавою людиною, яка в майбутньому зіграє не останню роль у вашому житті.
Риби
Ви втомилися. Зірки радять узяти кілька відгулів і добряче виспатися.
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