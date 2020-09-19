Минулого тижня проєкт «МастерШеф»-10 залишив Олексій Савчук. Добрий, порядний та наполегливий батько був першим, хто покинув двадцятку найкращих кулінарів-аматорів країни. Але як діти та знайомі відреагували на його появу на проєкті? І чим займається зараз Олексій Савчук?

Якою була реакція рідних, коли вперше побачили вас по телевізору?

Вони мене підтримували, але емоції були різні.

Що ви відчували, коли залишали проєкт?

Сум, біль, відчуття, ніби обірвалася мрія… На «МастерШеф» я прийшов учитися, а не прийшов супер-пупер класним кухарем. Але не робить помилок тільки той, хто нічого не робить у принципі. А я прийшов учитися і не повинен був знати все.

За кілька тижнів на проєкті ви багато дізналися про сучасну кулінарію?

Звичайно! Я таки трішки для себе взяв знань. Я спочатку був незібраний, можливо, через сімейні проблеми чи ще через щось. Але одразу після того, як я тільки почав у себе вірити і розвиватися, все вмить обірвалося… Так і мало статися, напевно… Дуже шкодую через те, що багато чого не встиг сказати… Однак круто, що я потрапив на проєкт, але в мене була мрія не тільки потрапити на шоу, а й навчитися чогось нового.

Що скажете про учасників 10 сезону «МастерШеф»? З кимось подружилися? Спілкуєтеся?

Підтримую зв’язок з усіма. Я ні з ким не сварився, тому спілкуюся добре з учасниками і до сьогодні.

За кого зараз уболіваєте на проєкті?

Я всім симпатизую. Я всім бажав, коли звідти їхав, перемоги, аби переміг найсильніший. Аби тільки ніхто не образився, тому що я така людина. Я не люблю ображати людей, а якщо й ображу ― то відповідно потім попрошу вибачення. Але зла я ні на кого не тримаю. Я побажав усім успіхів, бо всі розуміють, що буде конкретна, жорстка заруба. Буде кровопролиття, місиво і так далі (сміється. — Прим. ред.). Але мусить перемогти один, і всі це розуміють. Я просто би побажав, незалежно від того, хто виграє, аби переміг найсильніший. І був гідний цього звання і перемоги. Раніше, коли я говорив щось про перемогу, було питання від журналістів про те, куди б я витратив виграні кошти. Спочатку я думав, що витрачу їх на бізнес, розвиток, плани. Але я помилявся, бо, насправді, це не є важливим. Я би перерахував ці кошти на благодійність, на підтримку онкохворих дітей і на наших вояків, які нас захищають. Але вийшло так, як вийшло…

Як вам взагалі було опинитися по той бік камер? Швидко звикали до телевізії?

Чесно кажучи, я собі сам не подобався. А щодо камер… Я звик дуже швидко! (Усміхається. — Прим. ред.).

Ваші діти ― школярі. Часто обговорюють вашу появу по телевізору на перервах?

Так! У школі про мене багато говорять (усміхається. — Прим. ред.). У своєму місті про себе я чув також тільки позитивні речі, не було ніяких нарікань. Усі повторюють мені, що я молодець, рухаюся в правильному руслі, і аби я не зупинявся. А діти мої просто в захваті! Я йшов до цієї цілі дуже наполегливо, і в мене ніхто не вірив, окрім дітей! Усі учасники проєкту знали, наскільки мені важлива участь у «МастерШеф», вони знали, що я йшов до цього цілих 5 років. Їм очі на лоба лізли, і вони не вірили в ці цифри. І коли я збирав речі додому, вони щиро мені співчували. Я просто не дотягнув, розгубився, перебував у якійсь фрустрації. Можливо, ще не до кінця розумів, де я є. Це неможливо передати словами, це треба пережити!

Ваша колишня дружина якось відреагувала на вашу участь у проєкті?

На даний час я нічого такого не чув…

Як змінилося ваше життя після участі в «МастерШеф»?

Я рухаюсь далі, працюю, виховую дітей. Ходжу зараз на милицях, з поламаною ногою вже півтора місяця… Я скачу на цій нозі, але мене це не зупиняє! Таких людей, як я, можливо, називають диваками, але я такий, який є!

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