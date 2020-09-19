4 випуск «МастерШеф»-10: хто з тріском провалився на найжорсткішому конкурсі битви «чорних»

Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом четвертого випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники проєкту пройшли перші конкурси двадцятки. Але які їхні страви довели Ектора до істерики? Подробиці — далі в матеріалі.

19 кулінарів-аматорів розділилися на дві команди, щоб приготувати на свій розсуд по чотири ресторанних страви: закуску, першу страву, основну страву і десерт. Однак, звісно ж, не все було так просто. Кожна команда повинна була вибрати або обмеження, або привілей і для себе, і для суперників. Наприклад, якщо сині обрали обмеження готувати в наручниках, то воно поширювалося і на їхню команду, і на червоних.

Капітаном червоної команди стала Яна Корж, а синьої – Катерина Дем’янова. У процесі готування капітани по черзі обирали превілеї: то поради від суддів шоу, то піцу на обидві команди. Однак «плюшки» досить швидко закінчилися! На середині конкурсу аматорів чекали жорсткі обмеження: приготування страв без глютену, олії, цукру; робота учасників у наручниках, без сковорідок та з мінусуванням конкурсного часу. Врешті-решт лідерами першого конкурсу стала команда червоних. Саме вони приготували найкращі страви без глютену та інших заборонених компонентів.

Другий конкурс був у стилі Давнього Риму. За традицією, капітаном червоної команди стала Яна. Олексій Жидких очолив жовту команду, а Марина Кобчук ― синю. За правилами конкурсу, команди повинні були готувати страви, поки судді грали в дженгу. Час від часу на кухні лунав гучний грім ― передвісник появи Ектора. Після нього в кожного капітана було 3 хвилини, щоб провести своєрідну атестацію своїх учасників: виставити їм бали відповідно до рівня роботи. Скласти рейтинг членам команди допомагали спеціальні значки.

Після кожного такого грому учасники команд за порядком підходили до Ектора і забирали чорні фартухи. Вежу дженги судді розбирали доти, доки раптово не зруйнували. Для журі це просто кінець партії, а для учасників ― час звітувати. За результатами дегустації дві команди, чиї страви суддям сподобалися найбільше, знімали з себе всі чорні фартухи, включно з тими, які отримали на минулому випробуванні. А команда, яка програла, залишалася з тим, що заробила під час змагання.

Однак учасники готували свої страви не з доступних у коморі інгредієнтів, а з кулінарних відходів! Аматорам потрібно було з них створити основну страву та закуску ресторанного рівня! На це завдання вони мали 1,5 години. Так, за рішенням суддів, найгірше впоралася команда червоних. Тому Яна Корж, Катерина Дем’янова, Юлія Венедиктова, Дмитро Баліта та Олекса Антонова так і залишилися в чорних фартухах.

На битві «чорних» судді підготували аматорам особливий конкурс. Учасники по черзі витягали спеціальні картки. На кожній із них була вказана назва певного продукту, що й мав стати зіркою страви. Олексі дісталася яловича вирізка, Яні — свинячі реберця, Каті — курча, Юлії — сібас, а Дімі — свинячий ошийок. Конкурсанти повинні були приготувати з них страви ресторанного рівня, та ще й у мексиканському стилі! На кухонних поверхнях їх очікував ще один сюрприз — улюблені чорні коробки! У них були капелюхи сомбреро та миски з водою.

Перед початком конкурсу Ектор до країв наповнив ємності. Завдання учасників — готувати так, щоб зберегти якомога більше води. Раз на кілька хвилин Ектор виходив до них і вимірював рівень рідини. Той, хто розлив найбільше води, ставав у спеціальну клітку на 10 хвилин без права готувати. Це так званий тест на координацію, яка потрібна професійному кухарю.

Найгірше з цим завданням упоралася Яна Корж. Тому саме вона залишила 10 сезон шоу «МастерШеф» у 4 випуску проєкту.

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