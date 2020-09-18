Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії фільму «Життя прекрасне» виробництва Київтелефільм. Серіал розповідає про кохання, розлучення і спонтанне божевілля. Що станеться у 3 і 4 серіях «Життя прекрасне» — читайте просто зараз!

Віктор робить усе, щоб посварити Олену з Кирилом. Хлопець, пішовши на поводу в батька, кидає свою кохану. Намагаючись знайти роботу, Світлана знайомиться з Романом. Чоловік проявляє до неї багато уваги, проте в Роми є наречена!

Світлана знову втрачає надію на щасливі стосунки, але розуміє, що в неї теж з’явилися почуття до Романа. Раптово в її житті з’являється колишній чоловік, який благає повернутися. Чи зможе вона пробачити зраду або ж сама стане розлучницею? І як на її рішення вплине Віктор?

У ролях: Анна Міклош, Андрій Чернишов, Марія Клімова, Костянтин Стрельников, Ксенія Лук’янчикова, Богдан Буйлук і ін.

Video: «Життя прекрасне»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс) Серіал Життя прекрасне - 3, 4 серії на сайті СТБ вже 18.09.2020. Про що сюжет третьої та четвертої серій серіалу Життя прекрасне

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