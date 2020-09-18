«Сліпа»: анонс 5―8 серій 2 сезону

Сьогодні, 18 вересня, о 16:40 відбудеться показ 5―8 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних історіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. До ясновидиці звернуться герої, які не можуть пояснити серію дивних збігів у своєму житті. Відповіді на запитання знає лише бабуся Люба. Що ж буде у 5―8 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!
Серіал Сліпа 2 сезон – 1 серія дивитись онлайн
Серіал Сліпа 2 сезон – 2 серія дивитись онлайн
Валю турбує її дочка Женя. Дівчинка постійно згадує якогось Альошу. Жінка впевнена, що йдеться про її першу дитину ― Жениного брата, який помер відразу після народження. Можливо, дух померлого хлопчика почав приходити до її дочки, своєї молодшої сестри? Однак сліпа провидиця баба Люба повідомить, що це дух зовсім іншого хлопчика… І він живий!
Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні о 16:40 на телеканалі СТБ!
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