Сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ глядачі побачать серіал «Життя прекрасне». У мережі активно обговорюють головних героїв нового серіалу. І не дарма! Актори «Життя прекрасне» справді дуже красиві і харизматичні чоловіки. Не вірите? Дивіться просто зараз!

Андрій Чернишов у серіалі «Життя прекрасне» зіграв Романа. Володар непересічної зовнішності, він розбив не одне жіноче серце як екранних героїнь, так і глядачок. У його послужному списку десятки ролей у серіалах і повноформатних фільмах, яскраві роботи в театрі.

Костянтин Стрельников — ще один розбивач жіночих сердець! Він — кіноактор, який здобув популярність завдяки головним і другорядним ролям у детективних і мелодраматичних серіалах. Фактурний виконавець за час кар’єри зумів проявити себе в різних амплуа, тому вважає свою акторську долю щасливою.

Дмитро Ульянов у новому серіалі зіграв роль Миколи. Як професійний актор у кіно почав зніматися ще з кінця 1990-х. Хоча, за його власним зізнанням, перші його проби були невдалими. Але врешті-решт йому стали пропонувати невеликі ролі, зокрема, знявся в серіалі «Кордон. Тайговий роман». Тепер за харизматичним актором тільки в Instagram стежать понад 7 тисяч прихильниць!

Максим Самчик зіграв у «Життя прекрасне» молодого красеня Кирила. Максима ми всі знаємо за молодіжним трилером «Перші ластівки». Цей український актор дебютував на екранах восени 2018-го. У своїх інтерв’ю він зізнається, що в дитинстві не мріяв зніматися в кіно. Талановитий, сильний, розумний — він мрія дівчат!

Богдан Буйлук ще зі шкільних років чітко знав свою мету — творчість. В юності захоплювався театром. Його провідником у театральний світ став Олександр Норов — саме він узяв шефство над молодим талановитим актором. А далі в біографії Богдана Буйлука з’явився КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого. Його рідні згадують, що хлопець почав успішно зніматися у фільмах і грати в п’єсах ще з першого курсу. Зараз Богдан Буйлук — талановитий і затребуваний актор театру «Золоті Ворота».

Ще в університеті він познайомився з Владиславом Онищенком. Виявилося, що вони обидва захоплюються музикою. З того моменту у Богдана Буйлука з’явилося нове амплуа — співак і музикант. А випробувати свої сили хлопці вирішили на головному пісенному шоу країни «Х-фактор». Вони зізнаються: зробили це більше для жарту, ніж всерйоз. Проте цей учинок став для Богдана і Владислава доленосним. Вони створили «ZBS Band» та здобули перемогу в 9 сезоні пісенного шоу.

Зараз Богдан Буйлук намагається поєднувати і кар’єру музиканта, і акторство. І в нього це непогано виходить — відбою від виступів і пропозицій зйомок немає!

Богдан Юсипчук — найкрасивіший чоловік планети за версією конкурсу Mister Sea World 2018 і ведучий багатьох українських проєктів. Він — старший брат відомого українського кінорежисера Олеся Юсипчука.

Знявся в ряді успішних українських телесеріалів, серед найвідоміших — «Гвардія» (2015—2017) і «Одного разу під Полтавою» (2016). Також актор зіграв епізодичні ролі в ряді комерційно успішних українських повнометражних фільмів, у тому числі «Тіні незабутих предків» (2014) і «Крути 1918» (2018).

Насолоджуйтесь акторською грою найбільш харизматичних чоловіків українського шоу-бізнесу в серіалі «Життя прекрасне» на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ